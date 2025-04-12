Alanya'da mantar zehirlenmesi! İtfaiye personeli öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde itfaiye personeli yediği mantardan sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye götürüldü. İtfaiye personeli, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan itfaiye personeli Hüseyin Yüksekalan (51), ormanlık alandan topladığı mantarları yedi.

Bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle ailesi tarafından özel bir hastaneye götürülen Yüksekalan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı

Yüksekalan'ın yediği mantardan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince numune alındığı öğrenildi.