Serdar Adalı'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisi için 'Mayıs'ta ben mi giderim Adalı mı gider belli olmaz' dediğini belirterek, "Benim görevime devam edip etmeyeceğime üyesi olmaktan onur duyduğum büyük Beşiktaş camiası karar verecektir. Ama kendisi de bilsin ki onun da mayıs sonrası kalıp kalmayacağına karar verecek olan yine büyük Beşiktaş camiasıdır." dedi.

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Siyah-beyazlı kulübün ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında konuşan Adalı, TFF'ye tepki gösterdi.

Sosyal medyada troll hesapların Beşiktaş kaybetsin diye "dört gözle" beklediğini anlatan Adalı, şunları söyledi:

"Gerçek Beşiktaşlılara rağmen hala sosyal medya silahşorluğu için çabalayanlar var. Etkileri gittikçe azalıyor ama maalesef hala var. Ben bu camiayı birleştirmeye ve tek yumruk haline getirmeye çalıştıkça maalesef bazıları hala rahat durmuyor. Lafa gelince, 'Biz başkanı destekliyoruz.' diyorlar ama sürekli arkadan işler çeviriyorlar. Mesela cumartesi günü maç oynayacağız. Bunlar perşembe günleri oturuyorlar, 'Hafta sonu maçı kaybedersek neler yapabiliriz?' diye hazırlık yapıyorlar. Bunlar Beşiktaşlı değil. Kazanınca suspus oluyorlar, kaybedersek sosyal medya üzerinden işlemeye devam ediyorlar. Ama Beşiktaşlılar ve özellikle bu renkleri hesapsız, kitapsız seven genç taraftarlarımız bunlara cevabı her geçen gün daha da fazla veriyorlar. Gün gelecek tüm camiamız, bunları yaparak Beşiktaş'a bu zararları verenleri tamamen yerin dibine sokacak ve insan içine çıkamayacak hale getirecekler. Çünkü artık bu kişilerin takkeleri düştü, kelleri göründü. Biz bu kişilerin kim olduklarını gayet iyi biliyoruz. Paralarını kimlerin ödediklerini de çok iyi biliyoruz. Yoksa arkasına teneke bağlayıp gönderilen kişilerin, bugün yeniden kurtarıcı diye konuşulmalarının başka hiçbir açıklaması olamaz."

Serdal Adalı, kendisini hedef alanlara seslenerek, "Divan üyemiz olmasına rağmen cesaret gösterip buraya gelemeyen bu kişinin adını şimdi burada zikredip reklamını yapmayacağım. Zaten belli ki kendisi, ismini sadece bu şekilde hatırlatabileceğini umuyor. Eline de bir telefon ve bir bilgisayar almış, yalan bilgilerle saldırıp duruyor. Belli ki hayatında muhalefet yapmaktan başka hiçbir amacı da kalmamış. Beni genç oyuncu taciri olmak ve servet transferi yapmak gibi suçlamalarla itham edip popüler olmaya çalışıyor. Belli ki kin ve nefret duygularını üzerinden atamıyor ve arka arkaya duygu patlamaları yaşıyor. Ben disiplin kurulumuzdan, şahsımı ve bir Beşiktaş başkanını bu şekilde terbiyesizce suçlayan bu kişi hakkında gerekli süreçlerin yerine getirilmesini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

TFF ve Hacıosmanoğlu'na tepki: Federasyonun başındaki kişi...

Başkan Adalı, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) hırs ve intikam duygusuyla kararlar aldığını iddia etti. "Futbol federasyonu adaleti sağlayamayacağını açıkça belli etti." ifadelerini kullanan Adalı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Federasyon ve tüm kurullarının bir kez daha gereğini yapmasını talep ediyoruz. Duyuyorum ki federasyonun başındaki kişi sağda solda, mayısta 'Ben mi giderim yoksa Adalı mı gider belli olmaz.' diyormuş. Benim görevime devam edip etmeyeceğime üyesi olmaktan onur duyduğum büyük Beşiktaş camiası karar verecektir. Ama kendisi de bilsin ki onun da mayıs sonrası kalıp kalmayacağına karar verecek olan yine büyük Beşiktaş camiasıdır. Bir sözüm de Merkez Hakem Kurulu ve Türk hakemlerine olacak. Bizim yabancı hakem talebimiz, sizlere 'Beşiktaş Türk hakemlerine güvenmiyor.' gibi çarpık bir algıyla yansıtıldı. Belli oluyor ki size söylenenler yüzünden kararlarınızı Beşiktaş'a karşı bir hırs ve intikam duygusuyla vermeye başladınız. Bu tavrınız sadece Beşiktaş’a değil, sizlere ve futbol ortamına da zarar veriyor. Ben bu ülkenin dürüst, vicdanlı ve karakterli hakemlerine sesleniyorum. Size inanmayan biz değil, bir derbi maçını yabancı hakeme yönettirenlerdir. Yaşananları lütfen doğru tahlil edin. Üzerinize oynanan bu oyunlara gelmeyin. Beşiktaş'a karşı koşullanmayı bırakın. Adalet için, hakkaniyet için, mesleki onurunuz için artık olması gerektiği gibi maç yönetin. Başkalarının söylediğini değil, kendi inandığınız doğruyu uygulayın. Sizlerden tek isteğimiz sadece adalettir."

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe karşısında "şanssız" bir şekilde elendiklerini aktaran Adalı, "Maalesef ki Beşiktaş'ımız ne zaman olumlu bir hava, iyi bir gidişat yakalasa ortaya çıkan bir el bizi aşağı çekmeye çalışıyor. Önce ligde iyi bir gidişat yakalamışken Gaziantep FK maçında olanlar, ardından derbi galibiyetimiz sonrası Göztepe maçında yapılanlar bize verilmeye çalışılan birer mesaj niteliğindedir. 'Susun yoksa daha büyüğü geliyor.' denilmek istenmektedir. Bu ülkede hiçbir kurum, hele de Türkiye Futbol Federasyonu iki takımlı bir rekabete çanak tutamaz. Kimse iki büyüklü bir yarış yaratıp, Beşiktaş'ı bunun dışında tutamaz. Beşiktaş'ın bu sezon şampiyonluk yarışının gerisinde kalmış olması kimseye bu fırsatı vermez. Biz hiçbir zaman kendimize imtiyaz isteyen bir camia olmadık. Ama adaletin ve hakkaniyetin sağlandığını görmek de en doğal hakkımız. Beşiktaş, gücünü taraftarından, camiasından alır. Beşiktaş'ı karşısına alanlar en ufak bir sakınca görmediyse, biz de onların karşınızda durmaktan en ufak bir tereddüt duymayız." diye konuştu.

"Bu camia amaçsızlığı, hedefsizliği, başarısızlığı hak etmiyor"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Beşiktaş'ın son 4 sezondur Süper Lig'e erken havlu attığını ve camianın bunu hak etmediğini vurguladı.

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeniden yapılanması için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Adalı, "Ne yazık ki son 4 sezondur şampiyonluğa çok erken havlu atıyoruz. Bu camia ve bu taraftar 4 sezondur içinde bulunduğu bu amaçsızlığı, hedefsizliği, başarısızlığı hak etmiyor. Bütün arzumuz ve gayemiz Beşiktaş'ımızı layık olduğu günlere, başarılara, şampiyonluklara taşımaktır. Biz her şeyden önce kurmakta olduğumuz yeni futbol organizasyonuna çok güveniyoruz. İnanın ki şu anda Avrupa'nın en önemli kulüplerinde görev yapacak düzeyde isimleri bir araya getirmiş ve çok önemli bir futbol organizasyonu oluşturmuş durumdayız. Yaptığımız bu çalışmalar gelecekte şampiyonluklara ambargo koyacak olan Beşiktaş'ın temeli olarak anılacaktır. Unutmayalım ki bir futbol organizasyonunu sıfırdan kurmak, aynı zamanda sabır isteyen bir olay. Özellikle de çok uzun süredir transfer dönemlerini maalesef olumsuz geçiren bir takım için bu daha da zor. Kaldı ki biz şu anda içinde bulunduğumuz durumdansa sıfırdan başlayabilmeyi tercih ederdik." şeklinde görüş belirtti.

Serdal Adalı, zorluklar yaşadıklarını dile getirerek, "Takımın bu sezon Avrupa kupalarında başarılı olamaması bile bizim devre arasındaki transfer operasyonumuzu önemli şekilde etkiledi. Devre arası aldığımız 2 oyuncuyu aslında yaz transfer döneminde takıma katma niyetimiz vardı ama hem Avrupa'dan çok ciddi taliplerinin olması hem de Twente yenilgisi sonrası anlaştığımız diğer oyuncuların Avrupa kupalarında devam eden takımlarda oynamak istemeleri bu süreci öne çekti." diye konuştu.

"UEFA kriterlerini de mi hiç umursamadınız?"

Başkan Serdal Adalı, kadro maliyetinin belirlenen oranların üzerinde kalmasından dolayı UEFA'nın finansal kontrol biriminden kulübe yazı geldiğini ve 1,5 milyon avroya kadar bir para cezası ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Futbol takımın kadrosunda maaş yükünün fazlalığından söz eden Adalı, "Şimdi de 'Adalı devre arasında neden yeni bir santrfor daha almadı?' diyorlar. Maliyet konusunu bir kenara bıraksak bile devre arasında gelip takıma direkt katkı sağlayacak bir santrfor bulmanın ne kadar zor olduğunu söylemeye gerek bile yok. Biz bu maaş yükünden kurtulmadan kadromuzu nasıl yenileyeceğiz? Mesela Immobile'nin sadece yıllık net garanti maaşı 6 milyon avro. Üzerine bir de 2 milyon avro bonservis vermişler. Bu da yetmezmiş gibi Aboubakar'ı Hatay'a gönderirken onun 4,6 milyon avroluk maaş maliyetini de üstlenmişler. Yani tek bir santrfor pozisyonu için bir sezonda vergilerini de hesaba katarsak yaklaşık 17 milyon avroluk bir yük binmiş bütçemize." şeklinde konuştu.

Önceki yönetimin bütçe dengesini önemsemediğini iddia eden Adalı, "Hadi bütçe dengesini önemsemediniz diyelim, UEFA kriterlerini de mi hiç umursamadınız? Üzülerek söylüyorum ki daha geçtiğimiz günlerde UEFA'nın finansal kontrol biriminden bize gelen bir yazı oldu. Aralık 2023-Kasım 2024 arasında kadro maliyetinin belirlenen oranların üzerinde kalması nedeniyle 1,5 milyon avroya kadar bir ceza ile karşı karşıyayız. 'Hiç mi hesap yapmadınız ya da hiç mi umursamadınız.' diye adama sorarlar. Bunlardan dolayı kimse ne bizi ne de hocamızı sorumlu tutmasın. Yoksa bana da diyorsanız 'Borcun üzerine bir 50 milyon daha ekle.', yaz transfer sezonunun ilk günü buraya oyuncuları teker teker sıralarım. Ama biz Beşiktaş'a bunu yapamayız. 50 milyon avro kulübün kasasında gedik açacaksak ben de oyuncuları buraya teker teker dizerim ha. Öyle son güne de bırakmam." değerlendirmesinde bulundu.

Bütçe istikrarının öneminden bahseden Serdal Adalı, "Biliyorsunuz biz sizlere en az 3 transfer dönemine daha ihtiyacımız var demiştik. Bunu da az önce belirttiğim gibi bütçe istikrarı ile yapmak olmazsa olmazdır. Yoksa 55-60 milyon avroluk yıllık geliri olan bir takım için bonservisler hariç 100 milyon avro harcama yaparsanız ve her sezon 40-45 milyon avro açık verirseniz, sadece birkaç sezon sonra tekrar başa dönersiniz. Kaldı ki bugünkü takımımızdan istenilen verimi bir türlü alamamamızın en büyük nedeni de maaşların arasındaki bu dengesizliktir. Birine 6 milyon avro verdiğinizde diğerine 1,5 veriyorsanız, 3,5 verdiğiniz bir diğeri hiç oynamıyorsa takım içinde sıkıntılar hemen başlıyor." ifadelerini kullandı.

"Hiç kimse merak etmesin Beşiktaş'a zarar gelmeyecek"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, devre arasında transfer edilen Keny Arroyo ve Elan Ricardo transferleriyle ilgili eleştirilere karşı çıkarak, iki futbolcuya da inandığını vurguladı.

Adalı, iki oyuncunun her biri için kendilerine söz verilen bütçenin 2 milyon avro olduğunun altını çizerek, "Devre arası transfer döneminde iki oyuncuyu kadromuza kattık. Bu oyuncularla ilgili olarak bizi eleştiren kişiler görüyoruz. Eleştiriler her zaman olacaktır, doğaldır. Fakat art niyetlerle, 'Bizim transfer rekorumuzu kırdı.' diyenlerin sözleri kulaklarımıza geliyor. Öncelikle tekrar belirtmek isterim ki iki genç oyuncumuzun bonservisleri sponsor yoluyla karşılanıyor. Bu camia 3 sene daha yaptığımız programa inanacak. Bu camianın bir daha hoca ve başkan değiştirmeye nefesi yok. Bize yakışan ne varsa hepsini yapacağız. Teknik direktörümüz, 'Yeni oyuncuları hazır olmadan oynatmayacağım.' dedi. Gururla izleyeceğiniz oyuncular, yurt dışından gelen teklifleri de göreceksiniz. Hiç kimse merak etmesin Beşiktaş'a zarar gelmeyecek. Siz 6 milyona yapılacak bir işi 21 milyona nasıl yaptınız? O 15 milyonu ne yaptınız kardeşim? Basketbola, voleybola sponsor olacak adamı geri çevirdiniz. Olmayan parayı neden harcadınız?" ifadelerini kullandı.

Nesine CEO'su (Üst Yönetici) Halit Gülbakanoğlu'na forma kol sponsorluğu için teşekkür eden Serdal Adalı, yeni bir sponsorluk için de alan açıldığını aktardı.

Adalı, kongre tarihini duyurdu

Başkan Serdal Adalı, yeni sezon öncesinde vakit kaybetmemek adına kongreyi 4-11 veya 11-18 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirmeyi düşündüklerini açıkladı.

Tüzük gereği mayıs ayında olağan kongreyi düzenlemeleri gerektiğini anlatan Adalı, şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda yeni sezon öncesinde vakit kaybetmemek adına kongremizi 4-11 veya 11-18 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Sizlere 29 Aralık'taki seçimde de ifade ettiğim üzere, biz tüm planlamalarımızı 3,5 sene için yaptık. Sizler de takdir ettiniz ve bunun ilk 5 ayı için tercihlerinizi bizden yana kullandınız. Biz de bu süreyi çok ve hızlı çalışarak geçirdik. Sanki 5 aydan sonra bir seçim yokmuş gibi de planlı, ayakları yere sağlam basan ve gösterişten uzak bir yönetim anlayışı sergiledik."

"İşler düzelmeye başlayınca ortaya çıkan çok olur"

Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulüpte işlerin yoluna girdiğinde başkan adaylarının ortaya çıkacağını iddia etti.

Her şeyiyle Beşiktaş'a hizmet etmeye çalıştığını dile getiren Adalı, sözlerini şöyle tamamladı: "Buradan camiamla da paylaşıyorum ki, 'Herhangi bir şekilde daha iyisini yaparım.' diyen varsa buyursun gelsin. 'Benim başka bir yolum var, daha kısa zamanda bu sorunları çözerim.' diyen varsa çıksın anlatsın. Ben sadece Beşiktaş sevdalısı bir arkadaşınızım. Ben faydalı olmaya çalışan bir kardeşinizim. Başkaları gibi 'hodri meydan' diyerek yakışıksız bir üslup takınacak halim de yok. Gerçekten daha kısa sürede daha iyisini yapacağına bizi inandıran kişiler olursa, onların da yanındayım. Söylemiş olduğum gibi Allah nasip ederse mayıs sonunda Bankalar Birliği'nden de çıkacağız. Biliyorum ki işler düzelmeye başlayınca ortaya çıkan çok olur. Ben herkesi bekliyorum."