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Gazze'de can kaybı 50 bin 933'e çıktı

Gazze'de can kaybı 50 bin 933'e çıktı

Gazze’de İsrail saldırıları sürerken, can kaybı 50 bin 933’e, yaralı sayısı 116 bin 45’e çıktı. Son 24 saatte 21 kişi öldü, 64 kişi yaralandı. 19 Ocak’ta sağlanan ateşkese rağmen 18 Mart’tan itibaren düzenlenen saldırılarda 1563 kişi yaşamını yitirdi.

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda can kaybı artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, son 24 saat içinde düzenlenen saldırılarda 21 kişi daha hayatını kaybetti, 64 kişi ise yaralandı.

Böylece İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 50 bin 933’e, yaralıların sayısı ise 116 bin 45’e yükseldi.

Ayrıca, 19 Ocak 2024’te varılan geçici ateşkese rağmen 18 Mart’tan bu yana düzenlenen yeni saldırılarda 1563 kişinin öldüğü, 4 bin 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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