BIST 9.381
DOLAR 38,03
EURO 43,27
ALTIN 3.959,33
HABER /  GÜNCEL

Hamsi, sardalya ve levrek var: Balık tezgahları boş kalmayacak

Hamsi, sardalya ve levrek var: Balık tezgahları boş kalmayacak

Türkiye genelinde olduğu gibi Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Bandırma ve Erdekli balıkçılar için de avlanma sezonu 15 Nisan Pazartesi itibarıyla sona ediyor.

Abone ol

15 Nisan itibarıyla gırgır diye adlandırılan büyük balıkçı tekneleriyle avcılık yapılamayacak ancak 12 metre altı küçük teknelerle avcılık faaliyeti yapılmaya devam edilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'nde 15 Nisan itibarıyla denizlerde av yasağı nedeniyle büyük tekneler paydos yapacak ancak 12 metre altı olan tekneler balık tutmaya devam edecek. Fakat vatandaşlar arasında bu durumun yanlış anlaşıldığına dikkat çekiliyor. Yasağın başlamasıyla birlikte taze balık bulmanın zorlaşacağını düşünen birçok kişi, balıkhanelerdeki ürünlerin tazeliğinden şüphe duyuyor.

Uzun yıllardır Bandırma'da balıkçılık yapan Barış Yıldız, bu algının doğru olmadığını belirterek yasağın kapsamı hakkında önemli bilgiler paylaştı. Barış Yıldız, 15 Nisan itibariyle denizde sadece büyük gırgır teknelerine av yasağı getirileceğini vurgulayarak, "Yasağın başlaması balık gelmeyecek anlamına gelmiyor. Küçük kayıklar ve olta balıkçıları avlanmaya devam edecek. Haliyle daha taze ve günlük balıklar tezgâhlarda yerini alacak" dedi.
Yıldız, yasağın küçük balıkçıları kapsamadığını, bu nedenle tezgâhlarda her gün taze balık bulunabileceğini ifade etti. "Balık az geleceği için ertesi güne kalmaz, her gün taze gelir. Sadece fiyatlarda bir miktar artış olabilir" diye ekledi.

TEZGAHLARDA HAMSİ, SARDALYA VE LEVREK VAR

Barış Yıldız, Bandırma Balık Hali'nde şu anda hamsi, sardalye ve levrek gibi balıkların satışta olduğunu belirtti. "İri hamsi geldi, kilosu 300 TL. Sardalye kilosu 200 TL, levrek ise 250 TL civarında. Hamsi ve sardalya yoğun talep görüyor. Levrek, çupra gibi yetiştiricilik balıkları ise zaten yılın 12 ayı bulunabiliyor. Fiyat artabilir ama balık her gün günlük ve taze olacak. Vatandaşımız endişe etmesin" diyerek balıkseverleri rahatlatan açıklamalarda bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Hasan Arat Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'na geldi ortalık gerildi: "Utanmaz adam"
Hasan Arat Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'na geldi ortalık gerildi: "Utanmaz adam"
YKS adaylarına uzmanlardan altın değerinde öneriler
YKS adaylarına uzmanlardan altın değerinde öneriler
Sivas'ta kazanın ardından alev alan tırda sürücü can verdi
Sivas'ta kazanın ardından alev alan tırda sürücü can verdi
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferler durdu
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferler durdu
Kırmızı bültenle aranıyordu! Suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranıyordu! Suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı
Zonguldak'ta 2 katlı ev alev alev yandı
Zonguldak'ta 2 katlı ev alev alev yandı
Kapıkule'deki rüşvet operasyonunda yeni gelişme!
Kapıkule'deki rüşvet operasyonunda yeni gelişme!
Süper Lig'de Fenerbahçe Sivasspor'a konuk olacak: Kanarya'da eksik oyuncu var mı?
Süper Lig'de Fenerbahçe Sivasspor'a konuk olacak: Kanarya'da eksik oyuncu var mı?
İndirimler kısa sürdü, benzine yeni zam geldi! Tabelalar yine değişti
İndirimler kısa sürdü, benzine yeni zam geldi! Tabelalar yine değişti
Hastalarla ilgili iğrenç ifadeler! Doktorların yazışmaları ifşa oldu: Görevden uzaklaştırıldılar
Hastalarla ilgili iğrenç ifadeler! Doktorların yazışmaları ifşa oldu: Görevden uzaklaştırıldılar
Faturalarda yeni sistem! Milyonlarca aboneye mesajlar gitti
Faturalarda yeni sistem! Milyonlarca aboneye mesajlar gitti