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İndirimler kısa sürdü, benzine yeni zam geldi! Tabelalar yine değişti

İndirimler kısa sürdü, benzine yeni zam geldi! Tabelalar yine değişti

Benzinin litre satış fiyatına 82 kuruş zam geldi. Böylece petroldeki düşüşle birlikte başlayan indirim serisi sona erdi.

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Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıtı da etkiledi. Benzine litre satış fiyatına 82 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bu gece itibarıyla tabelalara yansıdı. Böylece petrol fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklanan indirim serisi sona erdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin yarattığı belirsizlikle brent petrolün varil fiyatı, haftaiçi 60 doların altına inmiş ve 4 yılın en düşük seviyesini görmüştü.

Bu durum benzine üst üste iki gün 3 lira 59 kuruş indirim olarak yansımıştı.

Ancak petroldeki toparlanma ile birlikte indirimin bir kısmı geri alınmış oldu. Brent petrol dün itibarıyla 65 dolara yakın işlem görüyordu.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da 44 lira 18 kuruş, Ankara'da 44 lira 75 kuruş, İzmir'de 45 lira 12 kuruşa satılıyor.

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