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Türkiye'ye küfretmişlerdi! Yunan askerleri için karar çıktı! Hapis cezası aldılar

Türkiye'ye küfretmişlerdi! Yunan askerleri için karar çıktı! Hapis cezası aldılar

Atina'daki geçit töreninde Yunan astsubayların Türkiye'ye yönelik küfürlü sloganları nedeniyle açılan soruşturma tamamlandı. Türkiye karşıtı slogan atan Yunanistan Deniz Kuvvetleri mensuplarının cezalandırılmasına karar verildi.

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Yunanistan Deniz Kuvvetleri Astsubay Okulu'nun bir bölümünün 25 Mart'ta Atina'da gerçekleşen askeri geçit töreni sırasında attığı küfürlü slogan infiale yol açmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda grubun, "Kıbrıs Yunan'dır” diye slogan atıldığı ve Türkiye'ye yönelik küfürlü ifadeler yer alıyordu.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, geçit töreninde Türkiye karşıtı slogan atan öğrenci statüsündeki Deniz Kuvvetleri mensuplarına ilişkin başlatılan idari soruşturma tamamlandı.

20 GÜN HAPİS CEZASI

Durumdan sorumlu tutulan yetkili kişilerden bazıları için 20 gün hapis cezası kararı verilirken, olaya karıştığı tespit edilen diğer kişiler için ise daha hafif olmak üzere farklı cezalar verilmesi kararlaştırıldı.

TÜRK DIŞİŞLERİ KAYNAKLARI: ATILAN SLOGANLAR KÜSTAHÇA

Resmi geçit törenindeki olayın ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bu davranışın kabul edilemez olduğunu belirtmişti.

Kaynaklar, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensuplarınca atılan sloganların "küstahça" olduğunu vurgulayarak, konuyla ilgili olarak Yunanistan makamlarından izahat istendiğini kaydetmişti.

Yunanistan'daki muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) da atılan sloganları kabul edilemez bularak, olayın araştırılmasını istemişti.

MSB KAYNAKLARI: TSK'DAN BÖYLE DAVRANIŞLAR GÖREMEZSİNİZ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından da "TSK'dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz" açıklaması gelmişti.

Kaynaklar, Dışişleri Bakanlığı'nın Atina'dan izahat istediği olaya ilişkin "Askerliğin yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. Yazılı olmayan kurallarından ilki Yunanistan'da yapılanın yapılmaması gerektiğidir. Türk Silahlı Kuvvetleri disiplini, ahlakı ve merhameti ile temayüz etmiştir. Etkin, caydırıcı ve saygın özellikleriyle öne çıkan bir ordudur. TSK'dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz." ifadesini kullandı.

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