Samsunspor'dan maç sonrası olay paylaşım

Galatasaray’a sahasında 2-0 mağlup olan Samsunspor, maçta Roland Sallai ile yaşanan pozisyonda van Drongelen’e çıkan sarı karta sosyal medyadan tepki gösterdi. Kulüp, oyuncunun fotoğrafını paylaşarak "Dirsek bize, kart bize... ADALET?" ifadesiyle hakem kararını eleştirdi.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor sahasında Galatasaray'a 2-0 yenildi ve 51 puanda kaldı.
Maçın ardından Karadeniz ekibi, Roland Sallai ve van Drongelen arasında yaşanan pozisyonda Hollandalı oyuncuya sarı kart gösterilmesine tepki gösterdi.
van Drongelen'in fotoğrafını paylaşan Samsunspor, "Dirsek bize, kart bize... ADALET?" yazdı.
Dirsek bize, kart bize...— Reeder Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) April 11, 2025
ADALET? pic.twitter.com/geLq1WkytY