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Okan Buruk'tan maç sonrası hakeme sarı kart tepkisi

Okan Buruk'tan maç sonrası hakeme sarı kart tepkisi

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini korurken, Teknik Direktör Okan Buruk maçın ardından hem oyuncularını hem taraftarı övdü, hakem kararlarına ise tepki gösterdi. Buruk, gol yemeden kazanmanın önemine dikkat çekerken, sezon sonu şampiyonluk için yoğun şekilde hazırlandıklarını vurguladı.

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Trendyol Süper Lig'in 31. hafta açılış maçında Galatasaray, Reeder Samsunspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak ligde liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"Aslında ligin üçüncüsüne karşı deplasman galibiyeti. Üstün oynadık. Maçın tamamında güvenli oynadık. Belki biraz daha üretebilirdik, üçüncü bölgede daha iyi işler yapabilirdik. Ama rakibe isabetli şut vermedik. Gol yemeden kapatmak da önemli."

"Üçüncü bölgede daha iyi olabilsek daha çok gol bulabilirdik. Ligin sonu, mayıs yaklaşıyor. Galatasaray'ın heyecanını gördük, taraftarın heyecanını gördük. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Onlarla aynı heyecanı yaşıyoruz. Sezon sonunda şampiyon olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Önemli ve değerli bir galibiyet. Cuma günü oynamak önemliydi, haftanın başı. Gelecek hafta da cuma oynayacağız, sonra Türkiye Kupası da var. Onun dışında haftada tek maçlar. Hazırlanmamız ve konsantrasyon için de önemli oluyor."

"Eren'e verilen sarı kart inanılmaz. Bugün verilen sarı kartları ve faul standartlarını değerlendirmek gerekiyor. Hakemin performans anlamında kendisini sorgulaması gerekiyor."

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