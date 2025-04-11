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Galatasaray, zorlu Samsunspor deplasmanından 3 puanla döndü

Galatasaray, zorlu Samsunspor deplasmanından 3 puanla döndü

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini 14. dakikada Yunus Akgün ve 46. dakikada Osimhen attı, bu sonuçla Galatasaray puanını 74'e yükseltirken Samsunspor 51 puanda kaldı.

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Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor’a konuk oldu.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekibin gollerini 14’te Yunus Akgün ve 46’da Osimhen kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 74’e yükseltti. Samsunspor ise 51 puanda kaldı.

Süper Lig’de gelecek hafta Galatasaray, evinde Bodrum FK’yı konuk edecek. Samsunspor ise deplasmanda Alanyaspor’a konuk olacak.

Samsunspor 0 - 2 Galatasaray

90'Karşılaşma Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

90'Karşılaşmanın sonuna 5 dakika ilave edildi.

62'Eren'in ara pasında Sara, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sara'nın vuruşu yandan auta gitti ama ofsayt bayrağı havada.

60'Sara'nın vuruşu üstten auta gitti.

60'Galatasaray, kaleyi cepheden gören bir noktadan frikik kullanacak.

47'GOL! Osimhen, topu ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün, savunma arkasına attığı pasla çaprazdan karşı karşıya kalan Osimhen, kaleci Okan'ın üstünden topu ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı.

45'Maçın ikinci yarısına Galatasaray başladı.

İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.

38'Bu dakikalar orta sahada top kapma mücadeleleriyle geçiyor.

30'Galatasaray'ın etkili ataklarının içinde Osimhen ve Barış Alper Yılmaz yer alıyor.

22'Golden sonra Samsunspor daha fazla atak girişiminde bulunuyor ama henüz net bir fırsat yakalayamadı.

14'GOL! Yunus Akgün, topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Osimhen'in şutu savunmadan sekerek Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Yunus Akgün, yakın mesafeden topu sert bir vuruşla ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

9'Savunmanın arkasına atılan pasla Holse, karşı karşıya kaldı. Samsunsporlu oyuncu, topu Muslera'nın üstünden ağlara gönderdi. Pozisyonun ardından hakem Ozan Ergün, VAR uyarısıyla ofsayt kararı verdi ve gol iptal edildi.

5'Mücadeleye Galatasaray ön alan baskısıyla başladı ama henüz net bir fırsat bulamadı.

1'Karşılaşma Samsunspor'un vuruşuyla başladı.

Samsunspor - Galatasaray ilk 11'ler

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Yunus Emre, Ntcham, Tait, Holse, Muja, Emre, Mouandilmadji.

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Barış, Osimhen 

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