Trump'tan Çin'e zeytin dalı! Misilleme yapmayan ülkelere sevindiren haber

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yaşanan tarife gerilimini sonlandırmak için anlaşmaya açık olduğunu duyurdu. Trump, ABD'ye misilleme yapmayan diğer ülkelerle de anlaşmaya yakın olduklarını duyurdu.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında Çin'in uzun süre gümrük tarifeleri dolayısıyla ABD'den çok faydalandığını savundu.

Trump, ABD'ye tarifeler konusunda misilleme yapmayan diğer ülkelerle anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı.

'ÇİN İLE ANLAŞMA YAPABİLMEYİ ÇOK İSTERİZ'

Çin'in uzun süre boyunca önceki gümrük tarifelerini kullanarak ABD'den faydalandığını savunarak, artık buna izin vermeyeceklerini söyleyen Trump, bununla beraber Pekin'le ortak zeminde buluşmaya da yeşil ışık yaktı.

Trump, "Çin ile ne olacağını göreceğiz, (onlarla) anlaşma yapabilmeyi çok isteriz." ifadesini kullandı.

'ŞİMDİ MASAYI YENİDEN KURUYORUZ'

Uluslararası ticaret üzerinden ABD'nin Çin'e çok ciddi oranlarda dış açık verdiğini ve bunun sürdürülemez noktalara geldiğini belirten ABD Başkanı, "Uzun süre boyunca ülkemizden çok faydalandılar, şimdi masayı yeniden kuruyoruz ve eminim ki anlaşabileceğiz." dedi.

'Şİ'YE BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM, UZUN ZAMANDIR DOSTUMDUR'

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile doğrudan görüşme yapıp yapmayacağıyla ilgili soruya net yanıt vermeyen Trump, Pekin'le temasa her zaman açık olduğu mesajını verdi.

Trump, "Devlet Başkanı Şi'ye büyük saygı duyuyorum. Kendisi gerçek anlamda uzun zamandır dostumdur. Sanırım sonunda her iki ülke için de çok iyi olacak birşey üzerinde çalışacağız. Bunu dört gözle bekliyorum." şeklinde konuştu.