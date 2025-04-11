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Trabzon ile Buhara kardeş şehir oldu

Trabzon ile Buhara kardeş şehir oldu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Buhara Valisi Botir Zaripov, iki kenti kardeş şehir ilan eden protokolü Özbekistan'da düzenlenen törenle imzaladı. Sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda iş birliğini kapsayan anlaşma ile iki şehir arasında ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Özbekistan’ın Buhara kenti Valisi Botir Zaripov, iki şehri kardeş ilan eden protokolü Buhara Valiliği’nde düzenlenen törenle imzaladı. Törene, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Özbekistan’ın Trabzon Fahri Konsolosu Sadık Soylu ve belediye yetkilileri katıldı.

PROTOKOL NELERİ KAPSIYOR

Protokol kapsamında, iki şehir arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak faaliyetlerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. İmzalanan protokolle, belediyelerin yetki ve sorumluluk alanlarına giren tüm konularda; sosyal, kültürel ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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