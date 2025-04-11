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Arda Güler resti çekti: "Ancelotti varsa biz yokuz

Arda Güler resti çekti: "Ancelotti varsa biz yokuz

Real Madrid’de Arda Güler, Endrick ve Brahim Diaz, teknik direktör Carlo Ancelotti’den forma şansı bulamadıkları gerekçesiyle kulüp yönetimine ayrılmak istediklerini iletti. "Ancelotti varsa biz yokuz" diyen genç yıldızlar, hocanın kalması durumunda takımdan ayrılacaklarını belirtti; Ancelotti’nin ise Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal karşısındaki rövanş maçı kaderini belirleyecek.

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Real Madrid'de genç futbolcular kazan kaldırdı. Arda Güler, Endrick ve Brahim Diaz forma şansı bulamadıkları gerekçesiyle Real Madrid yönetimine ayrılmak istediklerini resmen bildirdi.

"ANCELOTTI VARSA BİZ YOKUZ"

Arda Güler başta olmak üzere bu 3 futbolcu Real Madrid başkanı Perez'e ayrılık isteklerini iletti. Ancelotti ile yıldızlarının barışmadıklarını ileten genç oyuncular, önümüzdeki sezon Ancelotti'nin devam etmesi halinde ayrılacaklarını bildirdi.

ANCELOTTI İÇİN SON ŞANS ARSENAL MAÇI

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Arsenal'a 3-0 mağlup olan Real Madrid'de Ancelotti'nin son şansı bu maç olarak görülüyor. Rövanşta Arsenal'ı eleyemezse gelecek sezon Ancelotti ile devam edilmeyecek.

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