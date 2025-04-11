Rekabet Kurulu'ndan 3 kozmetik şirketine 31 milyon para cezası

Rekabet Kurulu, satış fiyatlarını belirleyerek rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle üç kozmetik şirketine toplamda 31 milyon 395 bin lira idari para cezası verdi. Ceza, uzlaşma yoluyla kesinleşti.

Abone ol

Rekabet Kurulu, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren üç şirkete, satış fiyatlarını yeniden belirleyerek rekabet kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 31 milyon 395 bin 634 lira idari para cezası verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bioxin, Bioder, Biobaby ve Nutraxin markalarıyla tanınan Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ ile Derma Cos İlaç Medikal ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret AŞ ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma, bu şirketlerin oluşturduğu ekonomik bütünlüğün, yeniden satış fiyatlarını belirleyerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddialarına dayanıyordu. Şirketler, uzlaşma başvurusunda bulunurken, Rekabet Kurumu bu başvuru doğrultusunda 31 milyon liranın üzerindeki para cezasını onayladı.