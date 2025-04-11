Şişecam cam sektörünün önde gelen temsilcilerini İtalya'da buluşturdu

Şişecam, cam sektörünün önde gelen temsilcilerini İtalya'da düzenlediği 39. Şişecam Uluslararası Cam Konferansı'nda bir araya getirdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen konferans, "United to Innovate - Inspire Future" ana temasıyla gerçekleştirildi.

Konferans, cam bilimi ve teknolojisi alanında çalışan akademisyenler, cam üreticileri ve tedarikçileri bir araya getirerek yenilikçi fikirlerin paylaşılmasına olanak sundu.

Şişecam Uluslararası Cam Konferansı, camın benzersiz potansiyelini sektörün tüm paydaşlarının katkı ve işbirliğiyle daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Açıklamada konferanstaki konuşmasına yer verilen Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici konferansta yaptığı konuşmada, cam sektörünün geleceğini şekillendirmede iş birliği, ortak akıl ve inovasyonun kritik önem taşıdığını belirtti.

Camın, 5 bin yıllık geçmişiyle medeniyetleri şekillendiren, sanatı ve bilimi birleştiren eşsiz bir malzeme olduğunu vurgulayan Elverici, "Bugün ise sürdürülebilirlik ve dijital dönüşümün merkezinde yer alarak geleceğin dünyasını inşa etmekte kritik bir rol oynuyor. Bu malzemenin gerçek potansiyeline ulaşabilmesi için yalnızca bugünün en iyi uygulamalarını benimsemekle yetinmeyip yarının ihtiyaçlarını da karşılayacak çığır açıcı çözümler üretmek zorundayız. Şişecam Uluslararası Cam Konferansı'nı 1985 bu amaca hizmet edecek şekilde organize ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Elverici, yine bu vizyondan hareketle hayata geçirdikleri "Plant of the Future" platformuyla üretim teknolojilerini dönüştürerek cam endüstrisini dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde yeniden şekillendirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Şişecam Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Burak Büyükfırat da bilgi paylaşımıyla ilerlemeyi hızlandırabileceklerini, birlikte cam sektörünün geleceğini şekillendirecek çözümler geliştirebileceklerini kaydetti.

Büyükfırat, bu yıl 39'uncu kez düzenledikleri konferansın, tüm sektör için anlamlı değişimler yaratma noktasında eşsiz bir fırsat sunduğunun altını çizdi.