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Üzeyir Garih'in kızı Dalia Garih taşınırken soyuldu! Giden para dudak uçuklattı

Üzeyir Garih'in kızı Dalia Garih taşınırken soyuldu! Giden para dudak uçuklattı

2001 yılında Eyüp Mezarlığı’nda bıçaklanarak öldürülen iş insanı Üzeyir Garih’in kızı Dalia Garih, Beşiktaş’taki evinden taşınma sürecindeyken büyük bir şok yaşadı. Üzeyir Garih'in kızı akıl almaz bir hırsızlıkla sarsıldı. Giden para öyle böyle değil.

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Öldürülen iş insanı Üzeyir Garih’in kızı Dalia Garih, Beşiktaş’taki evinden taşınma sürecindeyken büyük bir şok yaşadı. Babasından kalan holdingin yönetim kurulu üyelerinden biri olan Garih, yeni evine yerleşmek için hazırlık yapıyordu. Ancak eşyalarını yerleştirirken beklenmedik bir durumla karşılaştı.

PARA KASASI 
Ekol'den Gizem Gündoğdu'nun haberine göre Dalia Garih yeni evine ilk olarak para kasasını getirdi. Eşyalarını düzenlemeye başladığında kasayı kontrol etmek istedi. Kasayı açtığında ise içindekilerin yerinde olmadığını gördü.

TOPLAM 15 MİLYON LİRA GİTTİ

Yaklaşık 380 bin dolar nakit para ve değerli ziynet eşyalarının çalındığı ortaya çıktı. Toplam zararın yaklaşık 15 milyon liraya ulaştığı belirtildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Dalia Garih, olay üzerine vakit kaybetmeden polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Polis, hırsız ya da hırsızların kimliğini tespit etmek ve çalınan eşyaları bulmak için kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Olayın ne zaman ve nasıl gerçekleştiği henüz netleşmezken, güvenlik kameraları ve taşınma sürecinde eve giren kişiler detaylı bir şekilde inceleniyor. Polis, hırsızlığın taşınma sırasında gerçekleşmiş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

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