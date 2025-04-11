Aliyev ile Tatar Antalya'da görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya’da buluştu.

Abone ol

Antalya’da düzenlenen 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025), uluslararası düzeyde önemli temaslara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Forum kapsamında dikkat çeken görüşmelerden biri, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasında gerçekleşti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Aliyev ve Tatar’ın ikili bir görüşme gerçekleştirdiği ve görüşmenin dostane bir atmosferde geçtiği bildirildi.

TATAR’DAN ALİYEV’E “KKTC’YE DESTEK” TEŞEKKÜRÜ

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar görüşme sırasında Aliyev’e, KKTC’ye yönelik sergilediği güçlü dayanışma ve desteği için teşekkür etti. Özellikle birkaç gün önce Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan ADA Üniversitesi’nde düzenlenen uluslararası forumda Aliyev’in yaptığı açıklamaların Kıbrıs Türk halkı tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Tatar, bu açıklamaların uluslararası platformda KKTC’nin sesinin daha güçlü duyulmasına katkı sağladığını ifade etti.