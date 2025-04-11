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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü belli oldu

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü belli oldu

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlük görevine, daha önce de sarı-lacivertli takımı çalıştıran İtalyan Marcello Abbondanza getirildi.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan başantrenörle anlaşmaya varıldığı belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızda başantrenörlük görevine, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında müzemize; 1 CEV CUP şampiyonluğu kupası, 2 Türkiye Ligi kupası, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandıran İtalyan Başantrenör Marcello Abbondanza getirilmiştir. Marcello Abbondanza'ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz."

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