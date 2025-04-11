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Hepsiburada premium üyelerine Max üyeliği

Hepsiburada premium üyelerine Max üyeliği

Hepsiburada, sadakat programı Premium üyelerinin mevcut ayrıcalığı BluTV'nin, Max üyeliğine dönüşeceğini duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, Premium üyelerine özel BluTV üyeliğinde değişikliğe gitti.

Buna göre, Premium üyelerinin BluTV üyeliği, 15 Nisan'da Türkiye'de resmi yayına başlayacak Warner Bros. Discovery’nin küresel dijital yayın platformu Max'e çevrilecek. Üyeler, bu değişiklikle, yüzlerce farklı içerik sayesinde binlerce saat deneyim sunan Max'in kapsamlı içerik kütüphanesine erişim sağlayacak.

Mevcut Hepsiburada Premium kullanıcıları, Max uygulamasını indirip BluTV kimlik bilgileriyle giriş yaparak aboneliklerini kesintisiz olarak sürdürebilecek.

Max üyeliği; Magarsus, Prens ve Behzat Ç. gibi popüler yerel yapımlar, The Last of Us, The White Lotus, House of the Dragon ve The Penguin gibi HBO dizileri ve Barbie, Wonka, Dune, Dune: Part Two ve Harry Potter serisi gibi geniş film kataloğundan seçkin yapımlarla zengin bir deneyim sunacak.

Hepsiburada Premium, kullanıcılarına Max üyeliğinin yanı sıra kargo bedava, yüzde 3 kazanma gibi ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. UBER, Petrol Ofisi ve Coffy gibi anlaşmalı markalarla gerçekleştirilen kampanyalar da Premiumlulara sunuluyor.

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