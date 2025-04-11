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Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Aliyev dün katıldığı forumda Türkiye ve İsrail arasında arabulucu görevi yaptığını açıklamıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

ALİYEV TÜRKİYE - İSRAİL ARASINDA ARABULUCU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'deki ADA Üniversitesi’nde düzenlenen “Yeni Dünya Düzenine Doğru” başlıklı forumda yaptığı konuşmada, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerde geçmişte arabuluculuk yaptıklarını ilk kez açıklamıştı.

KAPALI KAPILAR ARKASINDA YAPILDI

Aliyev, Türkiye ve İsrail'in Azerbaycan’ın yakın dostları olduğunu belirterek, iki ülke arasında yaşanan kriz döneminde arabuluculuk rolünü üstlendiklerini söyledi. "Azerbaycan, Türkiye ile İsrail arasında ilk uzlaşmaya arabuluculuk yaptı. Bunlar kapalı kapılar arkasında yapılıyordu ve o zaman bunu duyurmadık" dedi.

Azerbaycan’ın, 2021’de Türkiye ile imzaladığı Şuşa Beyannamesi’yle ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkardığını hatırlatan Aliyev, İsrail ile de uzun yıllara dayanan dostane bağlar kurduklarını vurguladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmasından rahatsızlık duyduklarını ifade eden Aliyev, "İlk kriz döneminde iki ülkenin tutumlarının birbirine yakınlaştırılmasında aktif rol oynadık" ifadelerini kullandı.

Aliyev, bugün de benzer bir süreç içinde olduklarını belirterek, "Yardımcı olmamız için elimizden geleni yapacağız. Şimdiki aşamada bundan fazlasını söylemem doğru olmaz. Bu sürecin normalleşmesini ümit ediyoruz" dedi. Türkiye ile İsrail ilişkilerinin kötü olmasının yalnızca iki ülkeyi değil, Azerbaycan'ı ve dünyayı da olumsuz etkilediğini belirten Aliyev, Azerbaycan’ın sürecin ilerlemesi için çabalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

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