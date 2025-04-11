SMA hastalığında kullanılan bir ilaç daha SGK listesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SMA hastalarının tedavisinde kullanılan ikinci ilacın da SGK tarafından karşılanacağını açıkladı. 2017’den bu yana geri ödemesi yapılan ilaca ek olarak, yeni ilaç da artık devlet güvencesiyle temin edilebilecek.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası çocukların tedavisi için önemli bir adım atıldığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, 2017 yılından bu yana geri ödeme kapsamında olan ilaca ek olarak, tedavi sürecinde kullanılan ve uygulama kolaylığı sağlayan bir başka ilacın da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme listesine dahil edileceğini açıkladı.