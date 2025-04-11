BIST 9.347
DOLAR 38,06
EURO 43,24
ALTIN 3.929,72
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Türkiye'de ağız ve göz kapağı yapılan Ukraynalı çocuğa şimdi de kulak yapılacak

Türkiye'de ağız ve göz kapağı yapılan Ukraynalı çocuğa şimdi de kulak yapılacak

Ülkesindeki savaş nedeniyle 3 yıl önce tedavisi amacıyla Türkiye'ye getirilen 10 yaşındaki Ukraynalı Myhailo Popazav'a kendi dokularından kulak yapılacak.

Abone ol

Ukrayna'da "Ablefaron-makrostomi sendromu" hastalığıyla dünyaya gelen Myhailo Popazav, 3 yıl önce ülkesindeki savaş nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde tedavisi için Türkiye'ye getirildi.

Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde uzun süren tedavilerin ardından geçirdiği 15 operasyonla göz kapakları ve ağzı yapılan Popazav'a bu sefer de kendi dokularından kulak yapılacağı belirtildi.

"Artık çok mutlu"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine, savaş mağduru yetim çocuğun 3 yıl önce hastaneye geldiğinde görüntüsünün normal çocuklara göre hayli farklı olduğunu, hem alt hem üst göz kapaklarının, iki kulağı ve saçının olmadığını, ağzının çok büyük olduğunu söyledi.

Özkan, ağız ve göz kapaklarıyla ilgili sorunu operasyonlar ile çözdüklerini ifade etti.

Çocuğun Antalya'ya geldiği hali ile bugünkü halinin çok farklı olduğunu anlatan Özkan, "Çocuk ciddi bir rehabilitasyon da alıyor. Antalya'ya geldiğinde çok ürkekti. Artık çok mutlu. Biz onun ailesi olduk. Doktorlar ve hemşirelerle şakalar yapıyor. Tedavi süreci devam ediyor. Kulakları yok. Dış kulak kepçesini yapmak için operasyon yapacağız. Kendi dokularından muhtemelen kaburgalarından tekrar bir kulak oluşturacağız." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan Genel Kurmay Başkanı Türk hava sahasını ihlal edip meydan okudu
Yunanistan Genel Kurmay Başkanı Türk hava sahasını ihlal edip meydan okudu
Real Madrid'in efsane hocası Leo Beenhakker hayatını kaybetti
Real Madrid'in efsane hocası Leo Beenhakker hayatını kaybetti
ABD Başkanı Donald Trump durmuyor! Shell ve BP'nin lisanslarını iptal etti
ABD Başkanı Donald Trump durmuyor! Shell ve BP'nin lisanslarını iptal etti
23 ilde dev DEAŞ operasyonu! 105 şüphelinin yakalandığı duyuruldu
23 ilde dev DEAŞ operasyonu! 105 şüphelinin yakalandığı duyuruldu
New York'ta helikopter düştü teknoloji devinin CEO'su ve ailesi hayatını kaybetti
New York'ta helikopter düştü teknoloji devinin CEO'su ve ailesi hayatını kaybetti
Erbakan'dan Erdoğan'a DEM tepkisi: Pazarlıkların odağında...
Erbakan'dan Erdoğan'a DEM tepkisi: Pazarlıkların odağında...
Sudan Ordusu BAE'yi Savaşa Müdahale ile Suçladı: Dava Lahey'de
Sudan Ordusu BAE'yi Savaşa Müdahale ile Suçladı: Dava Lahey'de
Yabancı basın böyle duyurdu! ABD Başkanı Trump Türkiye’ye geliyor!
Yabancı basın böyle duyurdu! ABD Başkanı Trump Türkiye’ye geliyor!
"İlklerin kadını" Yasemin Adar Yiğit, mindere veda etti
"İlklerin kadını" Yasemin Adar Yiğit, mindere veda etti
İstanbul'u fırtına vurdu! Çatılar uçtu, araçlar zarar gördü, uçaklar inemedi
İstanbul'u fırtına vurdu! Çatılar uçtu, araçlar zarar gördü, uçaklar inemedi
İlk rakam ortaya çıktı! İşte Şimşek ve Tekin'in atama için konuştuğu öğretmen sayısı
İlk rakam ortaya çıktı! İşte Şimşek ve Tekin'in atama için konuştuğu öğretmen sayısı
Kadıköy'de apartman dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Kadıköy'de apartman dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi