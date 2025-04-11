Erbakan'dan Erdoğan'a DEM tepkisi: Pazarlıkların odağında...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Erbakan, “Bu projenin ayıbı da, vebali de AK Parti'nin ve onun başı Recep Tayyip Erdoğan'ın boynundadır” ifadelerini kullanarak, kamuoyunu sarsan temasların “koltuk uğruna” yapıldığını savundu.

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Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan, Erdoğan ile DEM Parti görüşmesini “siyasi pazarlık” olarak nitelendirdi. Anayasa değişikliği ve seçim desteği karşılığında taviz verildiğini öne süren Erbakan, iktidarın çifte standartlı tutumunu eleştirdi. Pazarlıkların yoğunlaştığını belirten Erbakan, "İktidar ittifakının, bugün koltuk uğruna, seçim kazanma uğruna, siyasi çıkarlar uğruna içine düşmüş olduğu bu durumu aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz." dedi.

“PAZARLIKLARIN ODAĞINDA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VAR”

Partisinin il başkanları toplantısında konuşan Erbakan, “DEM Parti Eş Genel Başkanı’nın hukuki adımlar ve yol haritası talebi, pazarlıkların ne kadar yoğunlaştığını gözler önüne seriyor” dedi. Erbakan, bu görüşmelerin karşılığında DEM Parti'nin Meclis'teki anayasa değişikliğine destek vermesi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iktidarı desteklemesinin hedeflendiğini iddia etti.

Erbakan'ın açıklamaları şöyle:

"İmralı süreci ile ilgili bizim takip ettiğimiz şudur; bu pazarlıklar son derece yoğun bir hale gelmiş. Pazarlıklarda PKK'nın talepleri var, Abdullah Öcalan'ın talepleri var. Efendim Abdullah Öcalan'la beraber sözde lider kadrosu yargılanmasın, affedilsin, dokunulmazlık güvencesi verilsin, asıl Suriye'de PKK'nın uzantısı olan ve bizim için tehdit olan PYD ve YPG'ye dokunulmasın, Suriye bu işten ayrı tutulsun, Türkiye olası bir askeri harekatı yapmasın, bundan vazgeçilsin. Abdullah Öcalan'ın dışarıyla görüşme olanakları iyileştirilsin, yani bir anlamda ev hapsine geçirilsin. Abdullah Öcalan, PKK'nın kendi kendini feshetme kararı alacağı kongreye bizzat katılarak bu kararı orada açıklasın. Yani imralı'dan dışarı çıksın. Bununla ilgili Dem Parti Eş Genel Başkanı da geçtiğimiz günlerde iktidarın gerekli adımları atmasını, hukuki adımların atılmasını ve yol haritasının, çerçevenin netleştirilmesi talep etti. Bu da pazarlıkların yoğunlaştığını gösteriyor.

Pazarlıkların karşı tarafında ne var? Bu verilecek tavizler karşılığında DEM Parti'nin Mecliste iktidarın gerçekleştirmek istediği Anayasa değişikliğine destek olması, Sayın Erdoğan'ın yeniden aday olmasının ve daha kolay bir şekilde seçilmesini sağlanacağı bir Anayasa'nın yapılması ve arkasından yine DEM Parti'nin yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Erdoğan'a, iktidara destek olması...

Ben biraz önce de söyledim daha önce DEM Parti'ye selam verenleri dahi terörist ilan eden iktidar ittifakının, bugün koltuk uğruna, seçim kazanma uğruna, siyasi çıkarlar uğruna içine düşmüş olduğu bu durumu aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz."

İKLİM KANUNU’NA RET: YENİ VERGİLER GETİRECEK

Erbakan ayrıca TBMM’de görüşülen İklim Kanunu’na da karşı olduklarını belirtti. Karbon vergisi üzerinden vatandaşlara yeni yükler getireceğini savunan Erbakan, “Bu düzenleme, dijital para geçişiyle birlikte halkın özgürlüklerini sınırlayacak uygulamaların önünü açacak” dedi.

RTÜK ELEŞTİRİSİ: BİR DEVLET KURUMU DEĞİL, PARTİ ORGANI GİBİ HAREKET EDİYOR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) muhalif yayın organlarına yönelik ceza kararlarını da hedef alan Erbakan, “RTÜK iktidarın yandaşı kanallarına sessiz kalırken, muhalif yayınlara ceza yağdırıyor. Bu, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasıdır” açıklamasını yaptı.

“TRUMP’TAN DOST OLMAZ”

ABD Başkanı Donald Trump’ın son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olumlu açıklamalarına da değinen Erbakan, “Bu sözler, Türkiye'yi Suriye’deki planlara çekmek için taktiksel mesajlardır. Trump, Siyonizmin bir kovboyudur, bu oyunlara gelmemeliyiz” dedi.