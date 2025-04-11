Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto: Atatürk kahramanımdı Fatih Sultan Mehmet idolümdü

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti. Türk tarihinin hayranı olduğunu söyleyen Subianto, "Gençken bir ikonum, hayranlık duyduğum biri vardı. Benim kahramanım, benim ikonum gençken Mustafa Kemal Atatürk'tü. Fatih Sultan Mehmet de yine idollerimden, kahramanlarımdan biriydi." dedi.

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Subianto, Türkiye-Endonezya diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti.

Meclis'te konuşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Subianto, "Bu tarihi salonda, demokrasinin kalbinde, Türkiye'de olmak, gerçekten benim için çok büyük bir onur." ifadesini kullandı.

Prabowo Subianto, halkının "kalbi" mesajlarını iletmek için geldiğini aktararak, ülkesinin dünyada en büyük Müslüman nüfusa ev sahipliği yaptığına işaret etti.

"Türk tarihi, bana gerçekten ilham veriyor"

Türk tarihinin hayranı olduğunu ve üzerine çalışıp öğrendiğini anlatan Subianto, "Türk tarihi, bana gerçekten ilham veriyor. Sizin tarihiniz bana ilham veriyor. Gençken bir ikonum, hayranlık duyduğum biri vardı. Benim kahramanım, benim ikonum gençken Mustafa Kemal Atatürk'tü. Fatih Sultan Mehmet de yine idollerimden, kahramanlarımdan biriydi. Eğer Cakarta'da benim makamıma ve evime gelecek olursanız, göreceksiniz ki, evimde ve ofisimde Mustafa Kemal Atatürk'ün bir heykeli var. Atatürk cesaretin bir temsilidir" diye konuştu.

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, mevcut dünyanın ve jeopolitik durumun cesur bir liderlik gerektirdiğini; bu liderliğin de son derece akilane olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye ve Endonezya'nın bu gidişata liderlik etmesi ve güçlü olması gerektiğinin altını çizen Subianto, "Bizler işbirliği yaparsak, işbirliği halinde olursak, bir araya gelirsek, daha güçlü oluruz. Seslerimiz daha güçlü olur ve seslerimiz dünyanın geri kalanı tarafından daha güçlü duyulur." ifadesini kullandı.