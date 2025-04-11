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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine hava engeli

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine hava engeli

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen BUDO'nun Bursa-İstanbul hattındaki 6 deniz otobüsü seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 6 seferi, olumsuz hava koşulları sebebiyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, bugün 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

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