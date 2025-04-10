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Fenerbahçe, Uğurcan Çakır için devrede

Fenerbahçe, Uğurcan Çakır için devrede

Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandırırken, kaleye sürpriz bir hamle yaparak Uğurcan Çakır ile görüşmelere başladı.

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Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray’ın 3 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, kalan haftalardaki maçlarını kazanarak sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Jose Mourinho ve öğrencileri, 11 Nisan Pazar günü saat 19.00’da deplasmandaki Sivasspor maçından 3 puanla dönmenin hesaplarını yaparken bir yandan yönetim kanadı gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe’de yönetim sürpriz bir şekilde kaleci transferi yapmak için harekete geçerken çarpıcı bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE, UĞURCAN ÇAKIR'I TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Gazeteci Aydın Cingöz, Sansürsüz Futbol YouTube programında, Fenerbahçe’nin Uğurcan Çakır’ı transfer etmek istediğini ifade etti. Kaynaklarının görüşmeyi doğruladığını ifade eden Cingöz, Fenerbahçe’nin Uğurcan Çakır ile görüştüğünü kaydetti.

"FENERBAHÇE UĞURCAN ÇAKIR İLE GÖRÜŞÜYOR"

Aydın Cingöz şu ifadeleri kullandı:

 “Fenerbahçe, Uğurcan Çakır ile görüşüyor. Bunu doğrulattığımı söylemem gerekiyor. Fenerbahçe, Uğurcan Çakır’ı transfer etmek istiyor. Uğurcan Çakır’ın Trabzonspor’dan sezon sonunda ayrılması kesin diye düşünüyorum. Fenerbahçe oyuncuyla görüşüyor. Bunu kaynaklar da doğruluyor.”

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Transfermarkt’a göre piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Uğurcan Çakır, bu sezon forma giydiği 37 maçta 44 gol yerken 15 maçta ise kalesini gole kapattı. Uğurcan’ın Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor

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