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Rusya'dan e-Vize süresinde uzatma kararı

Rusya'dan e-Vize süresinde uzatma kararı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, e-Vize ile ülkeye giriş yapan yabancıların kalış süresinin 16 günden 30 güne çıkarıldığını, vizenin geçerlilik süresinin ise 120 güne uzatıldığını açıkladı. Uygulamanın, daha fazla turistin ülkeyi ziyaret etmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya'ya elektronik vizeyle (e-Vize) gelen yabancı uyrukluların, ülkede kalma süresinin 16'dan 30 güne çıkarıldığını bildirdi.

Mişustin, başkent Moskova'da hükümetle yaptığı toplantıda, e-Vize sistemine dair açıklamalarda bulundu.

İki yıldır 64 ülke vatandaşının Rusya'yı e-Vize ile ziyaret edebildiğini dile getiren Mişustin, bu sürede e-Vize'den milyondan fazla kişinin yararlandığını belirtti. Mişustin, "E-Vize ile ülkede kalma süresinin artırılmasıyla ilgili mevzuatta değişiklik yapılacak. Bu süre 16 gün yerine 30 gün olacak." dedi.

E-Vize'nin geçerlilik süresinin 60 yerine 120 gün olacağı bilgisini paylaşan Mişustin, bunun, yabancı uyruklu vatandaşların Rusya'yı daha fazla gezmelerini sağlayacağını söyledi.

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