Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu resmi törenle karşıladı. İki lider daha sonra ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti.

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Subianto'nun makam aracına kaldığı otelden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişine kadar 18 motosikletten oluşan koruma ekibi refakat etti.

Atlı birlikler, konuk Cumhurbaşkanının makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayıp, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Subianto'yu külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Subianto'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Subianto, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Türk ve Endonezya bayrakları taşıyan 3 Gökbey helikopteri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde gösteri uçuşu yaptı.

Erdoğan ve Subianto, merdivenlerde iki ülke bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Subianto, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğan, Subianto onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.