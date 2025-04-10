Endonezya Cumhurbaşkanı Türkiye hayranı çıktı! Evinde ve ofisinde Türk liderin heykeli var

ENDONEZYA Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, TBMM Genel Kurulundaki konuşması ile gündem oldu. Subianto, 2 Türk lidere hayran olduğunu belirterek "Gençken benim kahramanım Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'ti" dedi vekiller alkışladı.

Abone ol

Subianto, Türkiye-Endonezya diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti. Endonezya liderinin Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet için söyledikleri milletvekillerinden büyük alkış aldı.

"GENÇKEN İKONUM MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'TÜ"

Türkiye tarihi hayranı olduğunu dile getiren Subianto Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet için şunları söyledi:

-"Ben şahsen Türkiye tarihinin bir hayranıyım. Türkiye tarihini öğreniyorum, çalışıyorum. Türkiye'nin tarihi bana gerçekten ilham veriyor. Sizin tarihiniz bana ilham veriyor.

Gençken bir ikonum bir hayranlık duyduğum biri vardı. Benim kahramanım, benim ikonum gençken Mustafa Kemal Atatürk'tü. Fatih Sultan Mehmet de yine kahramanlarımdan biriydi.

EVİMDE HEYKELİ VAR

-Eğer Cakarta'da belli makama gelecek olursanız, benim evime de gelecek olursanız göreceksiniz ki Mustafa Kemal Atatürk'ün bir heykeli var ofisimde, evimde. Bizler için sadece Endonezya'da için değil, aslında ben küresel güneyden bahsediyorum. Özellikle gelişmekte olan ülkelerden bahsediyorum. Tüm bu ülkelerde Mustafa Kemal Atatürk bir örnektir. Cesaretin bir temsilidir. Bir lider örneğidir. Bir vatansever örneğidir. Ve bir vazgeçmeme örneğidir. Azim örneğidir" .

Meclis'te konuşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Subianto, "Bu tarihi salonda, demokrasinin kalbinde, Türkiye'de olmak, gerçekten benim için çok büyük bir onur." ifadesini kullandı.

HER YIL TÜRKİYE'YE GELİYORUM

Subianto, ülkesinin farklı yerlerinde Osmanlı Devleti'nin Endonezya için yaptıklarının hala anlatıldığını aktararak, Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkilerin bu nedenle bu kadar iyi olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'ye en çok gelen Endonezyalı siyasetçi olduğunu düşündüğünü belirten Subianto, neredeyse her yıl Türkiye'yi ziyaret ettiğini vurguladı.

Prabowo Subianto, Türk milletinin, Endonezyalıları çok kalbi duygularla karşıladığını vurgulayarak, bunun için teşekkür etti.

"Gazzeliler ölürken birçok ülke sanki farkında değilmiş gibi yapıyor"

Şu anda büyük ülkelerin daha küçük ülkelere zulmettiğine işaret eden Subianto, mazlumu, insanları ve özellikle Filistinlileri savunmak açısından Türkiye'nin, Türk liderlerinin ve yöneticilerinin aldığı pozisyonun çok güçlü olduğunu düşündüklerini vurguladı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, şu değerlendirmelerde bulundu: "Birçok ülke demokrasiden, insan haklarından bahsediyor ancak çocuklar, anneler bombalanırken, Gazzeliler ölürken birçok ülke sanki farkında değilmiş gibi yapıyor, Gazze'deki insan hakları ihlallerini görmezden geliyorlar. Türkiye'nin bu noktada çok güçlü bir duruşu var ve biz şuna inanıyoruz: Biz Türkiye ile belirsizliklerle dolu bu yeni dünyada adaletin ve doğruluğun savunulması için yan yana durmak istiyoruz."

Prabowo Subianto, halkının "kalbi" mesajlarını iletmek için geldiğini aktararak, ülkesinin dünyada en büyük Müslüman nüfusa ev sahipliği yaptığına işaret etti.

Endonezya Cumhurbaşkanı olarak ilk kez farklı bir ülkede parlamenterlere hitap ettiğini söyleyen Subianto, Türkiye ziyaretinin kendisi için sadece üst düzey ziyaret olmadığını, kişisel olarak da önem teşkil ettiğini belirtti.

"Türkiye ve Endonezya işbirliği yaparsa daha güçlü olur"

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, mevcut dünyanın ve jeopolitik durumun cesur bir liderlik gerektirdiğini; bu liderliğin de son derece akilane olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye ve Endonezya'nın bu gidişata liderlik etmesi ve güçlü olması gerektiğinin altını çizen Subianto, "Bizler işbirliği yaparsak, işbirliği halinde olursak, bir araya gelirsek, daha güçlü oluruz. Seslerimiz daha güçlü olur ve seslerimiz dünyanın geri kalanı tarafından daha güçlü duyulur." ifadesini kullandı.

Bu sebeple Türkiye'ye daha yakın olmayı, birlikte çalışmayı, ulusların refahını birlikte inşa etmeyi istediğini aktaran Subianto, "21. yüzyılda daha iyi bir gelecek için birlikte çalışalım istiyorum. Medeniyetimizin, bütün insanlarımızın barışçıl, haklarına saygı duyularak, diğer tarafların müdahalesine gerek kalmaksızın yaşamaları için mücadele etmemiz gerekiyor. Bence Türkiye ve Endonezya bu konuda uluslarının ve insanların dünyada iyiliği için ellerinden gelenin en iyisini yapabilirler diye düşünüyorum." diye konuştu.