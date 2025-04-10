Eğlence mekanında yaşanan faciada ölü sayısı 218'e yükseldi

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde bir eğlence mekanının çatısı çökmüştü. 8 Nisan'da yaşanan olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 218'e yükseldi.Abone ol
Yerel yetkililer, Santo Domingo'da bulunan "Jet Set" isimli eğlence mekanındaki olaya ilişkin yeni bilgileri paylaştı.
Yetkililer, eğlence mekanında ölü sayısının 218'e çıktığını açıkladı.
Arama çalışmaları henüz sonlanmazken kazanın sebebine ilişkin soruşturma sürüyor.
Olay: "Jet Set" isimli eğlence mekanının çatısı 8 Nisan'da içeride 300'e yakın müşterinin bulunduğu sırada çökmüştü.
Hayatını kaybedenler arasında, kaza anında sahnede şarkı söyleyen sanatçı Rubby Perez ve Amerikan Beyzbol Ligi'nin (MLB) eski oyuncusu Octavio Dotel'in de bulunduğu belirtilmişti.
Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, felaketin ardından üç günlük yas ilan etmişti.