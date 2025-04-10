iPhone fiyatları tedirgin etti, Apple harekete geçti!

ABD ile Çin arasındaki vergi oranları restleşmesi Apple şirketinin dengesini bozdu. Apple, Donald Trump'ın tarifelerini yenmek için yeni plan hazırladı. Hindistan'dan 600 ton iPhone hava yoluyla getiriliyor. Çin ile ticaret savaşı devam ettikçe fiyatlar için endişe verici tablo bekleniyor. Üst düzey bir Hindistanlı yetkili konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminde en çok yara alan şirket Apple oldu. Hisseler yüzde 19 düşerken, şirketin piyasa değeri neredeyse 640 milyar dolar birden kayboldu. Çin'den ABD'ye yüzde 84'lük vergi misillemesi gelirken, ABD de Çin’e uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 125’e yükseltileceğini açıklayarak karşılık verdi.

YAKLAŞIK 600 TON IPHONE TAŞINIYOR

Teknoloji devi Apple, Başkan Donald Trump'ın gümrük vergilerine karşı koymak için harekete geçti. Reuters'da yer alan detaylarda Apple, Hindistan'da üretimini artırdıktan sonra, 600 ton (yaklaşık 1,5 milyon adet) iPhone'u ABD'ye taşımak için kargo uçuşları kiraladı.

IPHONE FİYATLARI ARTACAK

Analistler, Apple'ın cihazlarının ana üretim merkezi olan Çin’den ithalata olan yüksek bağımlılığı göz önüne alındığında, ABD'deki iPhone fiyatlarının artabileceği konusunda uyarı yapıldı. Bu durumun diğer ülkelere de yansıyacağı iddia ediliyor.

Haberde şirketin güneydeki Tamil Nadu eyaletindeki Chennai Havaalanı'nda gümrük işlemlerinin 30 saat yerine 6 saate düşürülmesi için Hindistan havaalanı yetkililerine baskı yaptığını belirtti. IPhone 14 ve şarj kablosunun paketlenmiş ağırlığı yaklaşık 350 gram (12,35 oz). Bu da paketleme ağırlığı da hesaba katıldığında, toplam 600 tonluk kargonun yaklaşık 1,5 milyon iPhone'dan oluştuğu anlamına geliyor.

HİNDİSTAN'IN ÖNEMLİ ROLÜ

ABD'ye yapılan toplam iPhone ithalatının beşte birinin Hindistan'dan, geri kalanının ise Çin'den geldiğini tahmin ediyor. Rosenblatt Securities'in detaylarına göre, ABD'de en üst seviye iPhone 16 Pro Max'in %54 gümrük vergisi oranıyla 1.599 dolarlık maliyeti 2.300 dolara fırlayacaktı.

Üst düzey bir Hintli yetkili, Apple'ın Çennai'de hızlandırılmış gümrük işlemlerini planlamak ve kurmak için yaklaşık sekiz ay harcadığını ve Başbakan Narendra Modi'nin hükümetinin yetkililerden Apple'ı desteklemelerini istediğini söyledi.