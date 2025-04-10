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Merkez Bankası rezervlerinde azalış var! Döviz, altın...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası rezervlerinde azalış var! Döviz, altın...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 4 Nisan haftasında 154 milyar 261 milyon dolara geriledi.

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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 4 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 771 milyon dolar azalışla 77 milyar 838 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 28 Mart'ta 80 milyar 609 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 520 milyon dolar artışla 75 milyar 902 milyon dolardan 76 milyar 422 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 4 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 250 milyon dolar azalışla 156 milyar 511 milyon dolardan 154 milyar 261 milyon dolara geriledi.

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