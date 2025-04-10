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Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti! Kritik görüşmeden ilk fotoğraf

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti! Kritik görüşmeden ilk fotoğraf

ANKARA'dan gelen son dakika haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti görüşmesi oldu. 13 yıl sonra bir ilk yaşandı. Erdoğan, en son 12 Haziran 2012’de, Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak ile Başbakanlık ofisinde buluşmuştu.

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ANKARA'da merakla beklenen buluşma gerçekleşti. Hükümetin 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti heyeti biraraya geldi. Erdoğan 13 yıl sonra ilk kez DEM partisi ile görüşüyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala yer aldı.

DEM Parti heyetinden görüşme öncesi açıklama

Önder görüşme öncesi, "Sürecin geldiği noktayı sayın Cumhurbaşkanı'na arz edeceğiz. Görüşme ve önerileri paylaşacağız. İnanıyoruz ki hem demokratik siyaset alanı, hem barış ve buna dair faaliyetler bundan sonra çok daha seri ve nitelikli adımlarla devam edecektir." açıklamasını yaptı. 

Pervin Buldan ise "Bazı notlarımız var. Önemli bir görüşme olduğunu ifade etmek isterim. Şimdiye kadar birçok görüşme gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanı ilk defa bu konuda bizimle bir görüş alışverişinde bulunacak. Nelerin yapılması gerektiğine dair bize görüşlerini ifade edecek.Biz de yaptığımız görüşmelerle ilgili kendisini bilgilendireceğiz. Hepimize hayırlı olsun, Türkiye'ye hayırlı olsun, barışa vesile olsun. Görüşme sonrası belki yazılı bir açıklama yapabiliriz" diye konuştu.

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