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DEM - Erdoğan görüşmesi nasıl geçti? Merakları DEM heyeti giderdi

DEM - Erdoğan görüşmesi nasıl geçti? Merakları DEM heyeti giderdi

13 yıl aradan sonra gerçekleşen Erdoğan - DEM Heyeti görüşmesi günün en önemli gelişmesi oldu. Külliye kaynaklarından görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmazken, merakları DEM kanadı giderdi. DEM Partisi'nden yapılan açıklamada '"çok daha umutluyuz' mesajı öne çıktı.

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Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde biraraya geldi. 1.5 saatten fazla süren görüşmeye ilişkin DEM Heyetinden şu açıklama geldi:

-“Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti. Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi.

-Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi.

-Heyetimiz ve partimiz önümüzdeki süreçte daha da güçlü bir irade ve özenle Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nı hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecektir. 

Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz.

Bugüne kadar sürece gerek önerileriyle gerek uyarılarıyla gerekse de eleştiriyle güç katan bütün siyasal partilere ve toplumsal kesimlere şükranlarımızı bildiriyoruz.”

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