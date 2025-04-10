Cem Köksal için hapis cezası istendi Zorlu Holding'deki CEO koltuğundan olmuştu

Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal için 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi. Cem Köksal, "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin engellenmesi" ile suçlandı.

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Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal Ramazan için attığı twitle hem koltuğundan olmuş hem de gözaltına alınma şoku yaşamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Köksal hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı.

4 yıl hapis cezası istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Köksal'ın "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin engellenmesi" suçundan cezalandırılmasını talep ederek 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istedi.

Cem Köksal olayı neydi?

Vestel Şirketler CEO'su Ergün Güler, ramazan ayının başlaması dolayısıyla çalışanlarına bir tebrik mesajı göndermişti. Bu mesaj üzerine Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, Güler'e tepki gösterip "Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. (…)

Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunu hiç bir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum." satırlarının yer aldığı maili atmıştı. Köksal maili yanlışlıkla tüm çalışanlara da gösterince sosyal medyanın gündemine düşmüştü.

İstifa etti gözaltına alındı

Tepkiler üzerine Cem Köksal Zorlu Holding CEO'luğundan istifa ederken, gözaltına alınma şoku da yaşamıştı.



