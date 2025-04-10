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Tansiyon yükseldi! Ahmet Minguzzi'nin teyzesi sinir krizi geçirdi: Gözümün içine bakıyor

Tansiyon yükseldi! Ahmet Minguzzi'nin teyzesi sinir krizi geçirdi: Gözümün içine bakıyor

Kadıköy’de Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin 2 sanık bugün hakim karşısına çıktı. Minguzzi'nin teyzesi Aylin Akıncılar sanığın mahkemede kendisine bakması sonrası sinir krizi geçirdi.

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Kadıköy bit pazarında bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Dava 8 Mayıs'a ertelenirken savcı her iki sanık için yaş tespiti yapılmasını talep etti. 

 Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Minguzzi’nin ailesi de katıldı.  Türkiye'nin takip ettiği duruşmada tansiyon yükseldi.

“Gözümün içine bakıyor”

Minguzzi’nin teyzesi Aylin Akıncılar, duruşma salonundan çıkarken sanıklardan birinin kendisi ile göz göze gelmesi sonrası sinir krizi geçirdi. 

Akıncılar'ın “Gözümün içine bakıyor” dediği duyulurken, acılı kadının yakınları tarafından salonun önünden uzaklaştırıldığı görüldü.

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