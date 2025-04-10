Hakkari Üniversitesi'nde eğitime ara

Hakkari’de olumsuz hava koşulları nedeniyle üniversitede eğitime bugün ve yarın ara verildi.

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Hakkari'de etkili olan yoğun yağış ve kötü hava koşulları, yükseköğretim alanında da aksamalara yol açtı. Hakkari Üniversitesi, kent genelinde süren elverişsiz hava şartları nedeniyle 10 ve 11 Nisan tarihlerinde eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu. Üniversite Senatosu'nun aldığı karara göre, kurumun tüm birimlerinde yürütülen dersler geçici süreyle durduruldu.

SENATO KARARIYLA EĞİTİM-ÖĞRETİME ARA VERİLDİ

Üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının ulaşımı ve günlük yaşamı zorlaştırdığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Kent genelinde etkisini sürdüren yağış ve hava muhalefeti nedeniyle Üniversite Senatosu’nun 9 Nisan tarihli oturumunda alınan kararla, 10-11 Nisan 2025 tarihlerinde tüm birimlerdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir.”

Karar doğrultusunda üniversite bünyesindeki lisans, önlisans ve lisansüstü tüm programlarda bugün ve yarın ders işlenmeyecek. Ayrıca akademik ve idari personel için de özel düzenlemeler getirildi.

RİSK GRUBUNDAKİ PERSONELE İDARİ İZİ

Aynı açıklamada, üniversite bünyesinde görev yapan ve çeşitli sağlık ya da sosyal nedenlerle risk grubunda değerlendirilen personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Bu kapsama giren gruplar şu şekilde sıralandı:

Hamile çalışanlar

Engelli bireyler

Diyaliz hastaları

Kalp ve böbrek yetmezliği bulunanlar

Kanser gibi kronik rahatsızlığı olan kamu görevlileri

Okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler

Bu gruptaki çalışanlar, 10-11 Nisan tarihleri arasında iki gün süreyle idari izinli sayılacak ve herhangi bir resmi izin talebinde bulunmalarına gerek olmayacak.