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Nebahat Çehre'den tutuklu gençlere destek: Yüreğim sizlerle güzel çocuklarım

Nebahat Çehre'den tutuklu gençlere destek: Yüreğim sizlerle güzel çocuklarım

Oyuncu Nebahat Çehre, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal açıklamada, protestolar sırasında tutuklanan gençlerin serbest bırakılmasını istedi. "Kanımın son damlasına kadar demokrasi, hak ve özgürlüğün yanında olacağım" diyen Çehre, çağrısıyla büyük destek topladı.

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Oyuncu Nebahat Çehre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda gözaltına alınarak tutuklanan gençlere destek verdi. Çehre, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, tutuklu gençlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Paylaşımında duygularını dile getiren Çehre, “Kalbimde, ruhumda dayanmakta ve anlamakta zorlanıyorum” ifadelerini kullanarak, gençlerin yaşadıklarına sessiz kalamayacağını belirtti. Açıklamasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Çehre, şu sözlere yer verdi:

“Nice umudu, hevesi, aşkı, sevdası olan güzeller güzeli çocuklarımız içeride, anası babası yasta. Sen, ben, o yok bu ülkede… Kocaman bir ‘biz’ varız. Rengimiz bazen griye çalsa da biz Türk milletiyiz; her zaman kırmızı beyaz önünde şenlik ateşleri kurduk, yine kuracağız.”

Sanatın gündelik siyasetin gölgesinde kalmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Çehre, “Bir sanatçı olarak, isterdim ki sanatı siyasetten daha çok konuşuyor olalım” dedi. Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığını vurgulayan sanatçı, “Ben Cumhuriyet kadınıyım. Kanımın son damlasına kadar demokrasi, hak ve özgürlüğün yanında olacağım” ifadeleriyle mesajını sonlandırdı.

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