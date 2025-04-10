ING Türkiye'de üst düzey atama gerçekleşecek

ING Türkiye Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı (CIO) ve İcra Kurulu Üyesi görevine, Çiğdem İltemir Carino atanacak.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşecek.

ING Türkiye CIO ve İcra Kurulu Üyesi görevine, teknoloji ve dijital bankacılık alanında önemli deneyime sahip Çiğdem İltemir Carino getirilecek. Carino'nun, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) süreçlerinin tamamlanması takibinde 17 Nisan'da yeni görevine başlaması planlanıyor.

Carino, ING Türkiye'nin dijital banka olma hedefi doğrultusundaki teknoloji çalışmalarına, yeni dönemde liderlik edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, kendini bankacılık lisansına sahip bir teknoloji şirketi olarak konumlayan ve dijitalleşmeyi uzun zamandır stratejisinin merkezine alan bir kurum olarak, Türkiye'nin sevilen dijital bankası olma hedefinde sağlam adımlarla ilerlediklerini ve teknoloji odaklı yatırımları önceliklendirdiklerini belirtti.

Dijital dönüşüme bütüncül olarak yaklaştıklarına değinen Gökgöz, şunları kaydetti:

"Mikroservis mimarisi üzerine kurulu yenilikçi teknoloji platformumuz ve çevikliği DNA'sına kodlayan kurum kültürümüzle, fark yaratmaya odaklanıyoruz. Bu kapsamda, dijitalleşme stratejimizin omurgasını oluşturan bu kritik göreve, yurt içinde ve yurt dışındaki farklı görevlerde önemli başarılara imza atmış değerli bir ismin atanmasından mutluyuz. Çiğdem İltemir Carino'nun uzun yıllara dayanan deneyimiyle, dijital liderlik hedefimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

Gökgöz, iş hayatında kadının güçlendirilmesini desteklediklerini vurgulayarak, "Çeşitlilik, kapsayıcılık ve aidiyet politikamızın bir parçası olarak fırsat eşitliğini faaliyetlerimizin odağına alıyoruz. Özellikle yöneticilik rollerinde kadın temsiliyetinin artması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda, İcra Kurulumuzda kadın oranının yüzde 67'ye ulaşmasından gurur duyuyoruz. Liderlikte çeşitliliği ve kapsayıcılığı desteklemeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitiminin ardından Sabancı Üniversitesi'nde Executive MBA programını onur derecesiyle tamamlayan Carino, profesyonel kariyerine 1996'da Akbank'ın farklı bölümlerinde teknoloji ekiplerinin dönüşüm projelerine liderlik ederek başladı. Burada bölüm başkanlığı yaptığı dönemlerde, üstlendiği projelerle bankacılık, müşteri memnuniyeti, karlılık ve operasyonel verimlilik alanlarında önemli başarılar elde ederek farklı ödüller kazanan Carino, bankanın "yeni nesil dijital bankacılık" dönüşümünde, tasarım ve inovasyon merkezlerinin kurulmasında aktif görev aldı. Carino, 2019 yılında başladığı National Bank of Kuwait'de Grup Dijital Ofis Başkanlığı rolünü de üstlendi.