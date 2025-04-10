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Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdide soruşturma

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdide soruşturma

Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıkların yakınlarının maktulün ailesini tehdit ve hakaret etmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzzi'yi, 24 Ocak'ta Kadıköy'deki salı pazarında bıçaklayarak ölümüne neden olan sanıklar B.B. ve U.B'nin yakınları ve arkadaşlarının, sistematik olarak maktulün ailesine sosyal medya hesapları üzerinden tehdit ve hakaret içeren paylaşımlar yaptığı ve uzun namlulu tüfekle fotoğraf gönderildiğine ilişkin şikayet üzerine harekete geçti.

Savcılığın, Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit ve hakarete ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne şüphelilerin tespiti için talimat verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrıca, Minguzzi'nin Osmaniye Mezarlığı'ndaki kabrinin tahrip edilmesine ilişkin de resen soruşturma başlatıldı.

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