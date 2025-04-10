BIST 9.276
DOLAR 37,92
EURO 42,12
ALTIN 3.818,27
HABER /  SPOR

Trendyol Süper Lig'de 32, 33 ve 34. hafta programları! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trendyol Süper Lig'de 32, 33 ve 34. hafta programları! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de 32, 33 ve 34. haftanın maç programları açıklandı.34. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 4 Mayıs'ta yapılacak. İşte TFF'den yapılan açıklama...

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 34. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 4 Mayıs Pazar saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.

Süper Lig'de 32, 33 ve 34. haftanın maç programları şu şekilde:

32. hafta

18 Nisan Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)

20.00 Galatasaray-Sipay Bodrum FK (RAMS Park)

19 Nisan Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

19.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

20 Nisan Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor (Çaykur Didi)

19.00 Fenerbahçe-Bellona Kayserispor (Ülker)

21 Nisan Pazartesi:

20.00 Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor

 33. hafta

25 Nisan Cuma:

20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)

26 Nisan Cumartesi:

16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

27 Nisan Pazar:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)

19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

28 Nisan Pazartesi:

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)

 34. hafta

2 Mayıs Cuma:

20.00 Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

3 Mayıs Cumartesi:

16.00 Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor (Gain Park)

16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)

19.00 Galatasaray-Net Global Sivasspor (RAMS Park)

4 Mayıs Pazar:

16.00 Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

5 Mayıs Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca'dan 9 yaşındaki Berat'a moral telefonu
Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca'dan 9 yaşındaki Berat'a moral telefonu
ABD, İran merkezli 5 kuruluşu yaptırım listesine aldı
ABD, İran merkezli 5 kuruluşu yaptırım listesine aldı
Fatih Erbakan'dan yolsuzluk soruşturmalarında ayrımcılık iddiası
Fatih Erbakan'dan yolsuzluk soruşturmalarında ayrımcılık iddiası
Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in cinayet davasında gerekçeli karar açıklandı
Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in cinayet davasında gerekçeli karar açıklandı
Annesinin öldürdüğü öğretmen Tuğba Günaydın toprağa verildi
Annesinin öldürdüğü öğretmen Tuğba Günaydın toprağa verildi
MSB ayrıntılarıyla açıkladı! 'İsrail ile ilk teknik görüşme yapıldı'
MSB ayrıntılarıyla açıkladı! 'İsrail ile ilk teknik görüşme yapıldı'
Hakkari'de kaybolan kadın aranıyor
Hakkari'de kaybolan kadın aranıyor
Çin ABD'ye resti çekti! Bu savaşta sonuna kadar varız!
Çin ABD'ye resti çekti! Bu savaşta sonuna kadar varız!
Emine Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
Emine Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçları belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçları belli oldu
Ekrem İmamoğlu: Gerçeklerden korkuyorsunuz eliniz ayağınız dolandı
Ekrem İmamoğlu: Gerçeklerden korkuyorsunuz eliniz ayağınız dolandı
Kamil Koç, Iğdır ve Kağızman çıkışlı seferlere başladı
Kamil Koç, Iğdır ve Kağızman çıkışlı seferlere başladı