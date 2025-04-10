Ekrem İmamoğlu: Gerçeklerden korkuyorsunuz eliniz ayağınız dolandı

Gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi. İmamoğlu, "bu panik, Murat Ağırel ve Timur Soykan sadece gazetecilik yaptılar" diyerek gazetecileri bırakın çağrısı yaptı.

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Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel bu sabah erken saatlerde evlerinde gözaltına alındı. Polis ekipleri, telefon ve bilgisayarlarına el koyduğu her iki gazetecinin evinde de arama yapıldı. Timur Soykan ve Murat Ağırel'in, "tehdit ve şantaj" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi: O kadar korkuyorsunuz ki...

Gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Ekrem İmamoğlu'nun X'teki hesabından şu mesaj paylaşıldı:

-Gazeteciler, tutuklanmamıza sebep olan dava dosyasının fos çıktığını, bütün iddiaların uyduruk olduğunu açığa çıkardılar. O yüzden bu panik, Murat Ağırel ve Timur Soykan sadece gazetecilik yaptılar. Gerçeklerden o kadar korkuyorsunuz ki eliniz ayağınız birbirine dolandı. Bir şey uyduramadınız foyanız açığa çıktı, uyduruk gerekçelerle gazetecilere saldırıyorsunuz. Bırakın gazetecileri. Gerçeklerden ne kadar kaçabilirsiniz ki?