Kamil Koç, Iğdır ve Kağızman çıkışlı seferlere başladı

Kamil Koç, Iğdır ve Kars'ın Kağızman ilçesinden kalkışlı seferler başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kamil Koç, küresel iş ortağı Flix ile yürüttüğü işbirliği kapsamında hizmet ağını genişleterek Iğdır ve Kağızman'ı Türkiye'nin farklı bölgelerine bağladı. Firma, Iğdır ve Kağızman'dan başlattığı seferlerle Erzurum, Erzincan ve Sivas güzergahından Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerine ulaşım imkanı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kamil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü Mehmet Türkyılmaz, güç birliklerine yeni bir halka daha eklediklerini belirtti.

Türkyılmaz, yeni yatırımlarla şirketin 100. yılına güçlü adımlarla ilerlediklerini aktararak, "Amacımız, hizmet kalitemizi ülkemizin her köşesine taşıyarak konforlu seyahati tüm insanlarımız için ulaşılabilir kılmak. Bu hedef doğrultusunda bu kez de serhat şehirlerimiz Iğdır ve Kars'ın Kağızman ilçesindeyiz. Yeni seferlerimiz sayesinde Türkiye'nin en doğusunda tarih ve doğal güzellikleriyle öne çıkmış bu güzel şehirlerimizi ülkemizin batısına, kuzeyine ve güneyine bağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kamil Koç olarak 99 yıldır iyi hizmeti sunma gayretiyle çalıştıklarını vurgulayan Türkyılmaz, yolcularının memnuniyetini odak alan hizmet anlayışı sayesinde bugün ülkenin en çok tercih edilen seyahat firması olduklarını kaydetti.

Türkyılmaz, "Yeni dönemde de yine dijitalleşme ve müşteri memnuniyetinden yeni işbirliklerine kadar farklı alanlarda güçlü projelerimizle insanlarımızın hizmetinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.