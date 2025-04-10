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Emine Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Emine Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Vatanımızın dört bir köşesinde güvenin adı olan Türk Polis Teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Fedakarlığı görev bilen tüm kahraman polislerimizin Polis Haftası'nı tebrik ediyorum. Vazife başında şehit düşen emniyet mensuplarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

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