ABD, İran merkezli 5 kuruluşu yaptırım listesine aldı

ABD, İran’ın nükleer programına destek verdikleri gerekçesiyle beş İran merkezli kuruluşu ve bir yöneticiyi yaptırım listesine aldı. Yaptırımlar, İran Atom Enerjisi Kurumu’yla bağlantılı şirketleri ve nükleer faaliyetlere katkı sağlayan üretici firmaları hedef alıyor.

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ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın nükleer faaliyetlerine destek verdiği gerekçesiyle İran merkezli beş kuruluşa ve bir kişiye yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu. Yaptırımların hedefinde, İran Atom Enerjisi Kurumu’na (AEOI) bağlı olan ve nükleer programın ilerletilmesinde kritik rol oynayan kurum ve şirketler yer alıyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yaptırımların gerekçesi olarak, söz konusu yapıların İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine doğrudan katkı sunması ve İran Santrifüj Teknolojisi Şirketi (TESA) gibi nükleer programın bel kemiğini oluşturan kuruluşlarla ilişkili olmaları gösterildi.

Yaptırım listesine alınan şirketler arasında, "Thorium Power Company" (TPC), "Pars Reactors Construction and Development Company" (Satra Pars) ve "Azarab Industries Co." (Azarab) yer aldı. Bu şirketlerin, doğrudan ya da dolaylı olarak İran Atom Enerjisi Kurumu’na ait oldukları belirtildi.

TESA’yı desteklediği tespit edilen "Atbin Ista Technical and Engineering Company" (AIT) ile bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Majid Mosallat da yaptırımlar kapsamına alındı. Öte yandan, alüminyum üretimiyle TESA’nın faaliyetlerini destekleyen "Pegah Aluminum Arak Company" (Pegah) de kara listeye dahil edildi.

ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasında, söz konusu yaptırımların, İran’ın nükleer programını durdurmaya yönelik çabaların bir parçası olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, uluslararası yükümlülüklerini ihlal eden aktörlere karşı benzer adımların devam edeceği mesajı verildi.