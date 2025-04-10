Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca'dan 9 yaşındaki Berat'a moral telefonu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki Yusuf Berat'ı telefonla arayarak minik taraftara moral verdi.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı lig maçında tablet aracılığıyla seremoniye bağlanarak maç heyecanı yaşayan 9 yaşındaki Yusuf Berat, Talisca'yla telefonda konuştu.

Minik taraftara sevgi ve desteğini ileten Brezilyalı futbolcu, Yusuf Berat'a forma göndereceğini belirtirken Can Bartu Tesisleri'ne de davet etti.