Ahmet Minguzzi davasında katil zanlılarına yaş indirimi uygulanacak mı?

Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması bugün yapılırken, davanın sanıklarına yaş indirimi uygulanacak mı merak konusu oldu.

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Kadıköy'de bir pazarda bıçaklandıktan sonra hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi'nin öldürülmesine dair ilk duruşma bugün yapılıyor. Duruşma Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan Anadolu İkinci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10:00'da başladı.

Duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, ailenin yakınları ve taraf avukatları katılıyor.

Dava beklenenden yoğun katılım olunca biraz gecikmeli başlandı. Bugünkü duruşmada herhangi bir karar çıkması beklenmiyor. Davanın en önemli kısmı katil zanlılarının yaşları dolayısıyla yangılanma şekilleri olacak. 18 yaşından küçük oldukları için çocuk mahkemesinde yargılanıyorlar.

Yaş indirimi uygulanacak mı?

Ahmet Minguzzi'nin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, saldırganların normal şartlarda Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 82. Maddesi'nde yer alan "çocuğa karşı işlenen kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanması gerektiğini söyledi. Avukat, saldırganların olay sırasında 15 ve 16 yaşlarında olmasından dolayı TCK'nın 31. Maddesi uyarınca müebbet hapis yerine 18 ila 24 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanacağını belirtti.

Biri 15 diğeri 16 yaşında olan katil zanlıları için kemik yaşı tespiti talep edilecek.

Örneği Münevver Karabulut davası

Geçmişte kamuoyunda tepkiye yol açan Münevver Karabulut ve Hrant Dink cinayetlerinde de sanıkların yaşı gündeme gelmişti.Münevver Karabulut cinayetinde katil Cem Garipoğlu cinayeti işlediği sırada 17 yaşındaydı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine mümkün olan en ağır ceza olan 24 yıl hapse mahkum edildi.

Hrant Dink cinayetinde o dönem 17 yaşında olan katil Ogün Samast da çocuk mahkemesinde yargılandı ve 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samast, 16 yıl sonra 15 Kasım 2023'te koşullu salıverilme kapsamında tahliye edildi.

Dünyada durum nasıl?

Bazı ülkelerde reşit olmayan sanıkların insanlık dışı suçlar işlemesi durumunda yetişkin mahkemelerinde yargılanmaları mümkün olabiliyor.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde de 2024 yılında, cinayet, ağır saldırı ve haneye tecavüz gibi suçlardan hüküm giyen 10 yaşından büyük çocukların yetişkinlerle aynı cezalara çarptırılmasını öngören yasaları kabul etti. Birleşmiş Milletler bu yasanın uluslararası yasalara aykırı olduğunu savunmuştu. İngiltere ve Galler'de 10 yaşından büyük çocuklar yetişkin mahkemelerinde yargılanabiliyor. Ülkede bunun 12 yaşına çıkarılması tartışılıyor.

Türkiye'deyse 18 yaş altında çocuklar, çocuk mahkemelerinde yargılanıyor. İsveç'te 15, Portekiz'de 16, Çin'de 14 yaş, yetişkin mahkemelerinde yargılanabilme sınırı olarak uygulanıyor.



Ne olmuştu?

Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kaykay malzemesi almak için gittiği bir pazarda bıçaklı saldırıya uğramıştı. Ahmet Minguzzi ve saldırganlar arasında önce tartışma yaşandı.

Saldırganlar, Minguzzi ve arkadaşlarına "Bisikletçiler burada ne yapıyorsunuz?" dedi ve Minguzzi de onlara "Bu kaykay kardeşim" yanıtını verdi.

Bunun üzerine çıkan tartışmada pazarcılar tarafları iki defa aralarına girerek ayırdı. Üçüncü tartışma sırasındaysa saldırganlardan biri pazar tezgahından aldığı bir bıçakla Ahmet Minguzzi'yi üç defa bıçakladı, diğer saldırgansa yerde yatan Minguzzi'yi tekmeledi. Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldıktan sonra 9 Şubat'ta hayatını kaybetti. Minguzzi'nin cenazesi 10 Şubat'ta toprağa verildi.