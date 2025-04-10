DEM heyeti Erdoğan buluşmasındaki MİT mesajı ve Sırrı Süreyla Önder detayı

ANKARA'da gerçekleşen Recep Tayyip Erdoğan - DEM buluşması gündemin ilk sırasına oturdu. DEM Heyetinin Beştepe'de kabul edilmesi ve buluşmaya hükümet kanadından dahil olan iki isim önemli bir mesaj veriyordu.

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13 yıl aradan sonra Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Heyeti arasındaki temas gündeme oturdu. Daha önceki temaslarda yer alan DEM heyetinden Ahmet Türk, Beştepe'deki buluşmada yoktu. Erdoğan ile buluşmaya sadece Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan gitti. Hükümet kanadından ise MİT müsteşarı ve Efkan Ala'nın katılımı dikkat çekti.

Hepsinin verdiği bir mesaj var

Gazeteci Kemal Öztürk'e göre görüşmenin gerçekleştiği mekandan tutun da katılımcılara kadar her detay ayrı bir mesaj veriyor. Kemal Öztürk o mesajları şöyle sıraladı:

Beştepe'nin seçilmesi : Heyetin doğrudan Cumhurbaşkanlığında kabul edilmesi ve görüşmeye MİT Başkanının katılması konunun siyasi parti olarak değil, devlet politikası olarak ele alındığını gösterir.

MİT VE Efkan Ala : Efkan Ala ve İbrahim Kalın (MİT Müsteşarı) özgürlük güvenlik dengesinde özgürlükten yana tavır koyacak önemli isimlerdir.

DEM Heyeti : DEM heyetinden sadece S. Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın çağrılması, sürece yeterince destek vermeyen DEM parti meclisine bir mesaj. Buldan ve Önder çözümü en yoğun destekleyen ve silah bırakılmasını isteyen iki önemli isim. Bu heyet yapısı, silah bırakma sürecine olumlu etki yapacak ve hızlandıracaktır.

Sırrı Süreyya Önder : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırrı Süreyya Öndere özel bir sempatisi var, bu da fotoğraflara yansımış