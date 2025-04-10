Ersun Yanal'ın vefat eden annesi Bahriye Yanal Denizli'de toprağa verildi

Teknik direktör Ersun Yanal'ın annesi Bahriye Yanal dün vefat etmişti. 84 yaşında hayata gözlerini yuman Bahriye Yanal bugün Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı.Abone ol
Rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı özel hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Yanal'ın (84) naaşı, yakınları tarafından teslim alınarak Pamukkale ilçesindeki Asri Mezarlık Camisi'ne getirildi.
Teknik direktör Ersun Yanal, burada taziyeleri kabul etti.
Yanal'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'a defnedildi.
Cenaze törenine Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım ile Yanal'ın yakınları katıldı.