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Kremlin: ABD ile Çin'in tarife savaşı tüm dünyayı etkileyecek

Kremlin: ABD ile Çin'in tarife savaşı tüm dünyayı etkileyecek

Moskova'da, gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendiren Peskov; ABD ile Çin arasındaki "tarife" savaşının dünya ekonomisi üzerinde sonuçları olacağını belirterek "Durumu dikkatle takip ediyoruz" dedi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile Çin arasındaki "tarife" savaşının dünya ekonomisi üzerinde sonuçları olacağını belirterek "Durumu dikkatle takip ediyoruz" dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD ve Rusya heyetlerinin İstanbul'da ikinci görüşmesinin sürdüğünü dile getiren Peskov, "Rusya ve ABD dışişleri bakanlıkları arasındaki müzakereler ikili ilişkilerin iyileştirilmesine ve ilişkilerdeki sorunların çözümüne yönelik yapılıyor. Ukrayna meselesi, müzakerelerde ele alınmıyor" diye konuştu.

Batı'da dondurulan Rus varlıklarının akıbetiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) bu konudaki yaklaşımının değişmediğine işaret ederek, "Bazı ülkelerin bu yaklaşımı paylaşmadığını biliyoruz, çünkü bunun hukuk açısından sonuçlarının olacağını anlıyor. Gerçekten de bunun sonuçları olacak. Rusya, kendi varlıklarından asla vazgeçmeyecek" şeklinde konuştu.

'DÜNYA TİCARETİ VE EKONOMİSİ ÜZERİNDE SONUÇLARI OLACAK'

Peskov, ABD ile Çin arasındaki "tarife" savaşına da değinerek "Durumu dikkatle takip ediyoruz. Tüm bunların dünya ticareti ve dünya ekonomisi üzerinde sonuçları olacak" ifadelerini kullandı.

AB'nin Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandar Vulin'e yönelik baskı kurduğunu dile getiren Peskov, şöyle devam etti:

"Maalesef, Avrupalı ülkeler ve kurumların son aylarda siyasi zulüm uygulama eğiliminde olduğu görülüyor. Farklı düşünen siyasetçilere baskı kuruluyor. Avrupalıların bunu yapmaması gerekiyor. Onlar, benimsedikleri demokratik standartların dışına çıkıyor. Bu, üzücü bir durum."

Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Çin'i savaşa sürüklemesi ile ilgili Rusya'ya yönelttiği suçlamalara ilişkin "Bu gerçek değil. Çin, (Ukrayna konusunda) dengeli bir yaklaşım sergiliyor. Çin, stratejik ortağımız ve dostumuz. Bu nedenle Zelenskiy haksız" dedi.

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