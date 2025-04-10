102 genç için flaş haber herşey çok güzel olacak diyen Berkan Gezgin de var

İSTANBUL Saraçhane soruşmasından son dakika haberi geldi. Soruşturma kapsamında 102 gencin tahliyesine karar verildi. Çoğunluğu Üniversiteli olan gençler arasında "Her şey çok güzel olacak" diyen Berkay Gezgin de buluyor.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto gösterilende çok sayıda genç tutuklanmıştı. Bugün Saraçhane soruşturmasından tahliye haberi geldi. Tutuklu olan 102 kişi için tahliye kararı verildi. 25 kişi hakkındaki ev hapsi de kaldırıldı.

Berkay Gezgin de tahliye oldu

Serbest kalanlar arasında Berkay Gezgin de yer alıyor. Berkay Gezgin, Ekrem İmamoğlu'na seçim kazandıran "Her şey çok güzel olacak" sloganının sembol ismiydi...

CHP'li Vekil Ali Mahir Başarır, Berkay Gezgin'in tahliye haberini "Hukuksuzca tutuklanan Parti Meclisi Üyemiz Berkay Gezgin ile birlikte 102 genç kardeşimiz tahliye edildi. Bu daha başlangıç! Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, yol arkadaşlarımız ve tutsak gençlerimizi tek tek alacağız. Her şey çok güzel olacak!" diyerek duyurdu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise, "Hukuksuz bir şekilde tutuklanan Parti Meclisi Üyemiz Berkay Gezgin'in de aralarında olduğu 102 gencimiz tahliye edildi. Hoş geldin Berkay Gezgin. Darısı diğer yol arkadaşlarımızın ve gençlerimizin başına..." ifadelerine yer verdi.